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    Смолов: «Я не считаю себя богом футбола»

    Нападающий «Локомотив» Федор Смолов рассказал об автограф-сессии.

    – Когда вас представляли перед автограф-сессией, дети закричали: «Федор Смолов – бог футбола». Вы смутились и покраснели. Почему?

    – Это, конечно, приятно и очень забавно. Однако я не считаю себя богом футбола. Но было прикольно.

    – Вы два часа давали автографы. Бывала сессия продолжительнее?

    – Нет, дольше не было точно. У меня обычно все автограф-сессии такого плана длятся примерно столько времени.

    – У входа в магазин огромная толпа. Готовы еще и для этих поклонников расписаться?

    – Если честно, нет. Энергетически это очень затратный процесс. Когда контактируешь с таким количеством народу, немного устаешь. Я благодарен болельщикам за их поддержу, они сказали мне много теплых слов.

    У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.08.2018 22:24
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 10:12

      еще не хватало чтобы он себя таким считал)) хотя говорит одно а думать может совсем другое) да и вообще бог футбола для него это как-то мелко, он космос, ЗМС и властелин ночных дорог)))

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 августа 2018, 09:14

      "Однако я не считаю себя богом футбола."
      Так полубогом ))

      0
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      Рейтинг: +70

      arni3 21 августа 2018, 08:09

      Дно футбола...и позор для нашего чемпионата. Ему Лоху вообще повезло, что локомотив зачем то его под ЛЧ взял. То он в ночном клубе, то он автографы раздаёт, то он тачку за 9 лямов бьёт. Смолова слышно везде, кроме футбольного поля )))

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 21 августа 2018, 08:08

      Просто ахахаха

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 августа 2018, 06:38

      А что он из себя представляет? Ну, забил несколько голов в чемпионате, так это его работа как нападающего. На ЧМ опозорился, подвел всех. А сейчас лучше бы молчал в тряпочку.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 августа 2018, 06:04

      Не волнуйся, подобного мнения придерживаются только дети. Причем не в целом дети, а только конкретно эти. Интересно, кто их в заблуждение ввёл, так жестоко над ними пошутив. Бессовестный человек.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 августа 2018, 05:18

      Приятно читать комментарии адекватных людей,но Федору пора и слова выбирать и футбол. Заканчивать презентации и пахать. Не так много времени у него.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 августа 2018, 02:59

      Ты не бог, ты ИБРА!!!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 августа 2018, 00:20

      Мы хотим видеть Фёдора таким, каким сейчас мы видим Артёма Дзюбу.
      У Феди есть НАГЛЯДНЫЙ пример на кого ему надо РАВНЯТЬСЯ!
      Мы ВСЯЧЕСКИ желаем Фёдору пересмотреть своё отношение к футболу!!!
      На тренировках надо Смолову отрабатывать взаимодействие с игроками атаки и выход к воротам.
      Как тренируются, так и играют.
      Игроки не понимают Смолова, а он их.
      Нет взаимопонимания.
      Придётся её навёрстывать в ходе сезона, а это чревато потерей очков.
      Тяжело в УЧЕНИИ, легко в бою. Закон!
      Есть над чем Фёдору работать!
      Только успевай тренировать.
      Палыч должен ему помочь и на тренировке наирывать взаимодействие и распасовку с выходом на ударную позицию.
      И будет нам счастье забитых голов Фёдора.
      Желаем Фёдору Смолову больших футбольных успехов в Локомотиве.

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > amazonaws 21 августа 2018, 03:49

      Совершенно согласен насчёт Дзюбы. Игрок, когда-то полностью потерявший моё уважение, теперь вернул его. Нет, он не стал сверхтехничной суперзвездой; некая деревянность в его игре сохраняется, хотя в технике он изрядно прибавил. Главное - он теперь 100 % командный игрок, способен биться в любой ситуации и меньше времени уделяет работе языком.)) А Смолову перелить немного крови от того же Дзюбы))))

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 августа 2018, 23:51

      Просто -- БРЕД !!! Федя -- ПИЖОН ВСЕЯ РУСИ !!!

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