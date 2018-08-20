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Смолов: «Я не считаю себя богом футбола»

20 августа 2018, 22:24
24

Нападающий «Локомотив» Федор Смолов рассказал об автограф-сессии.

– Когда вас представляли перед автограф-сессией, дети закричали: «Федор Смолов – бог футбола». Вы смутились и покраснели. Почему?

– Это, конечно, приятно и очень забавно. Однако я не считаю себя богом футбола. Но было прикольно.

– Вы два часа давали автографы. Бывала сессия продолжительнее?

– Нет, дольше не было точно. У меня обычно все автограф-сессии такого плана длятся примерно столько времени.

– У входа в магазин огромная толпа. Готовы еще и для этих поклонников расписаться?

– Если честно, нет. Энергетически это очень затратный процесс. Когда контактируешь с таким количеством народу, немного устаешь. Я благодарен болельщикам за их поддержу, они сказали мне много теплых слов.

У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (24)
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acer2003
1534793519
Поверь, не ты один такого мнения )))
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DOCTOR PENALTY
1534793589
И кто только детям так мозги засрал? Куда родители смотрят?...
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Project Бабангида
1534794151
у него даже снесённые краснодарские столбы автограф просили..! а потом в след ему кричали что он - бог стрит-рейсинга
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zigbert
1534794610
В автогонках поучаствовал ,теперь надо садится на спортивный самолет.
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Chernyi Lis
1534794741
спросить бы у деток несмышленных кто их надоумил такое кричать..
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Lester84
1534797355
Скорее он не бог футбола, а НЕзаслуженный мастер спорта)))
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Zenmaster
1534798265
Просто -- БРЕД !!! Федя -- ПИЖОН ВСЕЯ РУСИ !!!
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Viper for CSKA
1534820677
Не волнуйся, подобного мнения придерживаются только дети. Причем не в целом дети, а только конкретно эти. Интересно, кто их в заблуждение ввёл, так жестоко над ними пошутив. Бессовестный человек.
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arni3
1534828193
Дно футбола...и позор для нашего чемпионата. Ему Лоху вообще повезло, что локомотив зачем то его под ЛЧ взял. То он в ночном клубе, то он автографы раздаёт, то он тачку за 9 лямов бьёт. Смолова слышно везде, кроме футбольного поля )))
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OfaZavr
1534835539
еще не хватало чтобы он себя таким считал)) хотя говорит одно а думать может совсем другое) да и вообще бог футбола для него это как-то мелко, он космос, ЗМС и властелин ночных дорог)))
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