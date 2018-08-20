Смолов: «Я не считаю себя богом футбола»

Нападающий «Локомотив» Федор Смолов рассказал об автограф-сессии.

– Когда вас представляли перед автограф-сессией, дети закричали: «Федор Смолов – бог футбола». Вы смутились и покраснели. Почему?

– Это, конечно, приятно и очень забавно. Однако я не считаю себя богом футбола. Но было прикольно.

– Вы два часа давали автографы. Бывала сессия продолжительнее?

– Нет, дольше не было точно. У меня обычно все автограф-сессии такого плана длятся примерно столько времени.

– У входа в магазин огромная толпа. Готовы еще и для этих поклонников расписаться?

– Если честно, нет. Энергетически это очень затратный процесс. Когда контактируешь с таким количеством народу, немного устаешь. Я благодарен болельщикам за их поддержу, они сказали мне много теплых слов.

У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже