Главные новости дня. «Локомотив» выиграл у «Крыльев», «Зенит» разгромил «Урал»

«Локомотив» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов»; это первая победа чемпиона за 4 тура

«Зенит» разгромил «Урал» и возглавил таблицу.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», пропустив три гола.

«СЭ»: восстановление Щенникова займет около двух недель.

«Ливерпуль» отдаст «Герте» в аренду Груйича, от которого отказался ЦСКА.

Corriere dello Sport: Икарди продлил контракт с «Интером». Сумма отступных – 160 миллионов.

«Лацио» пропишет в контракте Милинковича-Савича отступные в размере 150 миллионов.

Игнатьев получил 2 карточки за 4 минуты.