Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» и возглавил таблицу

19 августа 2018, 20:52
53

«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 4:1 в матче 4-го тура РПЛ. «Зенит» набрал 12 очков и занял первую строчку в турнирной таблице.

«Урал» с 1-м очком идет последним.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бавин, 6; 1:1 – Дриусси, 12; 2:1 – Дриусси, 16; 3:1 – Дзюба, 78; 4:1 – Паредес, 89.

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин (Анюков, 63), Мевля, Нобоа (Краневиттер, 59), Ерохин, Мак, Паредес, Дзюба (Заболотный, 84), Дриусси.

Урал: Годзюр, Брызгалов, Ходжаниязов, Кулаков (Ароян, 70), Балажиц, Димитров, Бавин (Евсеев, 79), Бикфалви, Майега, Араторе (Эль Кабир, 58), Ильин.

Предупреждения: Краневиттер, 86 – Бикфалви, 44; Ароян, 74; Евсеев, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Зенит
Комментарии (53)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoldPlayFIFARus9
1534701300
Надеюсь с Нобоа будет всё в порядке, хороший связующий игрок центр поля,без него никуда. Судя по тому как он держался за колено,могут быть и кресты,а это от полу года до года... Надеюсь это не так. Здоровья ему
Ответить
Мары
1534701496
Игра равная с обилием моментов у обеих ворот.Другой вопрос, что у Зенита уровень исполнителей выше, а Урал решил с открытым забралом поиграть и как результат получил авоську. С победой Зенит !!!
Ответить
Дедуктор
1534702201
Семак решил из Зенита Барселону сделать? Я - за!
Ответить
BarStep
1534702278
Мне понравилось... Солидно и без суеты. С хорошей победой всех поклонников Зенита..
Ответить
oyabun
1534702309
Смотрел игру и должен признать, что Зенит спокойно, без суеты на классе победил Урал. Семак создал крепкую команду.
Ответить
Krd123
1534702648
Хорош Зенит! Нобоа жалко
Ответить
Рубик Докоян
1534702922
Пока Семак создаёт играющую команду, но уже есть единый коллектив, где один за всех и все за одного. Радует отношение ребят к своим обязанностям и то как болельщики поддерживают всех без исключения игроков команды. Это вселяет надежду, что с восстановлением травмированных игроков будет ожидаемый конечный результат.
Ответить
knikos
1534703174
Семак сегодня показал себя тренером. Тактика и состав под эту тактику сработал. Ерохин на месте Шатова ....ну кто и когда мог об этом подумать ? А Семак и подумал и сделал !!! Браво , ТРЕНЕР !!!
Ответить
starche
1534703182
Зенит был хорош. Основа прорисовывается. Дриусси и Паредес начинают показывать свой настоящий уровень.
Ответить
zigbert
1534704729
Мощно и без особого напряга провел Зенит этот матч. Победа на классе.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+