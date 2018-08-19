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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» и возглавил таблицу

    «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 4:1 в матче 4-го тура РПЛ. «Зенит» набрал 12 очков и занял первую строчку в турнирной таблице.

    «Урал» с 1-м очком идет последним.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бавин, 6; 1:1 – Дриусси, 12; 2:1 – Дриусси, 16; 3:1 – Дзюба, 78; 4:1 – Паредес, 89.

    Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин (Анюков, 63), Мевля, Нобоа (Краневиттер, 59), Ерохин, Мак, Паредес, Дзюба (Заболотный, 84), Дриусси.

    Урал: Годзюр, Брызгалов, Ходжаниязов, Кулаков (Ароян, 70), Балажиц, Димитров, Бавин (Евсеев, 79), Бикфалви, Майега, Араторе (Эль Кабир, 58), Ильин.

    Предупреждения: Краневиттер, 86 – Бикфалви, 44; Ароян, 74; Евсеев, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2018 20:52
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 10:55

      при счете 2:1 еще казалось что Урал может сравнять, даже момент у Димитрова был хороший. ну а потом все посыпалось и Зенит спокойно взял свое.

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      Рейтинг: +33446

      oyabun > OfaZavr 20 августа 2018, 12:23

      Самый момент был, когда Лунев неудачно выбил мяч прямо в Ильина. И как тот с 10 метров умудрился промазать по воротам - до сих пор не пойму. Вот где разница в классе сказывается.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > oyabun 20 августа 2018, 17:27

      это верно. иногда команда из низов может дать хороший бой фавориту и осложнить ему жизнь. но это был не тот случай)

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 19 августа 2018, 23:08

      Урал не Локо ,не Спартак ,не Краснодар.Раздница в классе высока ,посмотрим на после 7го тура!

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 19 августа 2018, 22:14

      Красивая и уверенная победа!Голы на любой вкус.Поздравляю Зенит и Семака с победой и обретением уверенности!

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2018, 22:13

      Разгромы пошли... Это хорошо!

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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 21:52

      Мощно и без особого напряга провел Зенит этот матч. Победа на классе.

      7
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 августа 2018, 21:38

      Красивая -- ПОБЕДА !!! Урал очень грубо играл !!! У Нобоа скорей всего крестообразная , очень очень жаль -- в любом случае -- скорейшего выздоровления !!!

      6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 августа 2018, 21:35

      Помню когда назначал Парфенова, директор Урала говорил что мол Скрипченко плохой тренер и отправляет команды в фнл. Получите ответ от кармы

      0
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      Рейтинг: +11219

      knikos 19 августа 2018, 21:32

      Да неплохой тренер у Урала , но он же не виноват , что его игрок не сделал счёт 2:0 . Или 2:2. Урал хорош , просто Зенит сильней , ну дал слабину после 8:1 , зазнался малость , но вернулся в игру и сделал всё , как надо !

      6
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      Рейтинг: +67326

      portero > knikos 20 августа 2018, 10:04

      после ошибки Лунева, забей Ильин и неизвестно как бы оно повернулось

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2018, 21:28

      Правильным путем идете, товарищи питерцы. У Урала тренер никакущий, надо менять!

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      Рейтинг: +1532

      starche 19 августа 2018, 21:26

      Зенит был хорош. Основа прорисовывается. Дриусси и Паредес начинают показывать свой настоящий уровень.

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