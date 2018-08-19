РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» и возглавил таблицу

«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 4:1 в матче 4-го тура РПЛ. «Зенит» набрал 12 очков и занял первую строчку в турнирной таблице.

«Урал» с 1-м очком идет последним.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бавин, 6; 1:1 – Дриусси, 12; 2:1 – Дриусси, 16; 3:1 – Дзюба, 78; 4:1 – Паредес, 89.

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин (Анюков, 63), Мевля, Нобоа (Краневиттер, 59), Ерохин, Мак, Паредес, Дзюба (Заболотный, 84), Дриусси.

Урал: Годзюр, Брызгалов, Ходжаниязов, Кулаков (Ароян, 70), Балажиц, Димитров, Бавин (Евсеев, 79), Бикфалви, Майега, Араторе (Эль Кабир, 58), Ильин.

Предупреждения: Краневиттер, 86 – Бикфалви, 44; Ароян, 74; Евсеев, 88.

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Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут