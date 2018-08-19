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РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов»; это первая победа чемпиона за 4 тура

19 августа 2018, 18:21
15

«Локомотив» в гостевом матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету полузащитника Гжегожа Крыховяка, забившего впервые после перехода из «ПСЖ» на правах аренды. На 78-й минуте защитник гостей Владислав Игнатьев получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной соперника.

Победа стала первой для команды Юрия Семина в новом сезоне. Чемпион-2017/18 прервал серию из 519-ти минут без забитых мячей.

«Локомотив» набрал пять очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Крылья» с четырьмя баллами остались на 11-м.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Крыховяк, 37.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Шейдаев), Самарджич, Зотов (Ткачук, 72), Бурлак, Чичерин, Башкиров, Ланин, Чочиев (Корниленко, 89), Соболев, Яковлев.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Денисов, Крыховяк, Фарфан (Эдер, 86), Ал. Миранчук (Хеведес, 80), Фернандеш, Смолов (Баринов, 65).

Предупреждения: Башкиров, 76 – Игнатьев, 72.

Удаление: нет – Игнатьев, 78.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив
Комментарии (15)
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a-rakhmatov
1534692257
С первой победой Палыча!!!
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LokoOneLove
1534692265
Всех с Победой!!! ИМХО только Гиля и Крыховяк отыграли на высоком уровне. Ждём продолжения побед.
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ljrljr0505
1534692359
вымучили 3 очка. на старте сезона это простительно. Надеюсь, что Палыч придумает что-нибудь, чтобы разбудить игроков... А Игнатьева удалили правильно: грубая игра+симуляция
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Zly
1534692370
смолов мертв нежели жив
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Yumаleks
1534692525
С победой! но атаки так и нет пока
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Мары
1534692906
Поздравляю Локомотив с победой.Хотя герой матча с моей точки зрения Гильерме.Если бы не он, не факт что Локо из Самары очки бы увёз.В концовке матча вообще супер сейв совершил после удара Корниленко.
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Leon_ARS
1534693299
По игре у меня было ощущение, что КС чемпион, а Локо вчера вышел из ФНЛ.
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Zenmaster
1534694898
Игра смотрелась -- моменты были -- кто забил , тот и выиграл !!!
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BarStep
1534695349
А где Миранчуки? Сдулись пацаны чтоль? Жаль.., я думал, что это будет хорошее усиление сборной..
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zigbert
1534703088
Для Локомотива важно ,что гол все таки забит.
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