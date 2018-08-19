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    РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов»; это первая победа чемпиона за 4 тура

    «Локомотив» в гостевом матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

    Единственный гол на счету полузащитника Гжегожа Крыховяка, забившего впервые после перехода из «ПСЖ» на правах аренды. На 78-й минуте защитник гостей Владислав Игнатьев получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной соперника.

    Победа стала первой для команды Юрия Семина в новом сезоне. Чемпион-2017/18 прервал серию из 519-ти минут без забитых мячей.

    «Локомотив» набрал пять очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Крылья» с четырьмя баллами остались на 11-м.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Крыховяк, 37.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Шейдаев), Самарджич, Зотов (Ткачук, 72), Бурлак, Чичерин, Башкиров, Ланин, Чочиев (Корниленко, 89), Соболев, Яковлев.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Денисов, Крыховяк, Фарфан (Эдер, 86), Ал. Миранчук (Хеведес, 80), Фернандеш, Смолов (Баринов, 65).

    Предупреждения: Башкиров, 76 – Игнатьев, 72.

    Удаление: нет – Игнатьев, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2018 18:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 21:24

      Для Локомотива важно ,что гол все таки забит.

      2
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      Рейтинг: +361

      sergan113 19 августа 2018, 19:48

      Очень непонятная игра со стороны Локо. Команда пока не готова. Игнатьев по сравнению с собой прошлого сезона,ноль. Миранчук путается в своих ногах, Ману слишком медленно двигается. Смолов без работы. Пожалуй можно отметить Крыховяка, но бывают ошибки и у него. Ну что поделать, ЖДЕМ!

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 19 августа 2018, 19:15

      А где Миранчуки? Сдулись пацаны чтоль? Жаль.., я думал, что это будет хорошее усиление сборной..

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 августа 2018, 19:08

      Игра смотрелась -- моменты были -- кто забил , тот и выиграл !!!

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 19 августа 2018, 18:50

      Вице-чемпион и вторая команда прошлого сезона тож только одну игру из четырех выигрыла, сдается мне интереснейший чемпионат будет господа!!!

      1
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      Рейтинг: +504

      alex-76 19 августа 2018, 18:45

      Игра далека от идеала, но верим в лучшее.
      Всех паровозов с победой! ✌ А всем кто против нас всего хорошего....

      1
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 19 августа 2018, 18:41

      По игре у меня было ощущение, что КС чемпион, а Локо вчера вышел из ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 18:35

      Поздравляю Локомотив с победой.Хотя герой матча с моей точки зрения Гильерме.Если бы не он, не факт что Локо из Самары очки бы увёз.В концовке матча вообще супер сейв совершил после удара Корниленко.

      3
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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 19 августа 2018, 18:28

      С победой! но атаки так и нет пока

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Yumаleks 19 августа 2018, 18:39

      Так у нас деревянный Смолов в атаке. Так откуда ей быть?

      4
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      Рейтинг: +68

      Yumаleks > Антибиотик 1 сентября 2018, 11:20

      Дерево цветет периодически, Дзюба это доказал

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 19 августа 2018, 18:26

      смолов мертв нежели жив

      4
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