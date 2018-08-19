РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов»; это первая победа чемпиона за 4 тура

«Локомотив» в гостевом матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету полузащитника Гжегожа Крыховяка, забившего впервые после перехода из «ПСЖ» на правах аренды. На 78-й минуте защитник гостей Владислав Игнатьев получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной соперника.

Победа стала первой для команды Юрия Семина в новом сезоне. Чемпион-2017/18 прервал серию из 519-ти минут без забитых мячей.

«Локомотив» набрал пять очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Крылья» с четырьмя баллами остались на 11-м.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Крыховяк, 37.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Шейдаев), Самарджич, Зотов (Ткачук, 72), Бурлак, Чичерин, Башкиров, Ланин, Чочиев (Корниленко, 89), Соболев, Яковлев.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Денисов, Крыховяк, Фарфан (Эдер, 86), Ал. Миранчук (Хеведес, 80), Фернандеш, Смолов (Баринов, 65).

Предупреждения: Башкиров, 76 – Игнатьев, 72.

Удаление: нет – Игнатьев, 78.

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