Дзюба: «Стадион скандирует мою фамилию? Необъяснимые эмоции. Я будто улетаю куда-то!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (4:1).

– Глядя на игру «Зенита», сложилось ощущение, что матч против минского «Динамо» будто и не заканчивался.

– Маленький куражик остался, конечно. Такие матчи важны для психологии команды. Несмотря на то, что пропустили, я считаю, матч начали хорошо.



«Урал» – атакующая команда, которая хорошо играет впереди, поэтому игра получилась на встречных курсах. Хотя при счете 2:1 нас простили, соперник мог забивать. В целом считаю, что победили заслуженно. Может, слишком крупно... потрясающий матч провел Себастьян, просто браво. Однако победу омрачила травма Нобоа. Как по мне, это наш ключевой игрок.

– Что чувствуете когда стадион в едином порыве кричит «Дзюба»?

– Я как будто улетаю куда-то! Необъяснимые эмоции. Опять же Дриусси отдал просто потрясающую передачу, а мне осталось просто попасть в ворота.

Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут