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    Дзюба: «Стадион скандирует мою фамилию? Необъяснимые эмоции. Я будто улетаю куда-то!»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (4:1).

    – Глядя на игру «Зенита», сложилось ощущение, что матч против минского «Динамо» будто и не заканчивался.

    – Маленький куражик остался, конечно. Такие матчи важны для психологии команды. Несмотря на то, что пропустили, я считаю, матч начали хорошо.

    «Урал» – атакующая команда, которая хорошо играет впереди, поэтому игра получилась на встречных курсах. Хотя при счете 2:1 нас простили, соперник мог забивать. В целом считаю, что победили заслуженно. Может, слишком крупно... потрясающий матч провел Себастьян, просто браво. Однако победу омрачила травма Нобоа. Как по мне, это наш ключевой игрок.

    – Что чувствуете когда стадион в едином порыве кричит «Дзюба»?

    – Я как будто улетаю куда-то! Необъяснимые эмоции. Опять же Дриусси отдал просто потрясающую передачу, а мне осталось просто попасть в ворота.

    Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2018 22:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8027

      nik55 20 августа 2018, 09:15

      скоро улетишь----на помойку

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 20 августа 2018, 08:14

      Пока идет все как "по маслу".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 20 августа 2018, 07:21

      Кто то конкретно пиарит деревянного, не хуже чем Бузову. Видимо неплохие бабки приносит.

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 августа 2018, 04:59

      Ну надо-же, даже комментарии его стало приятно читать, только не зазвездился бы вновь

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2018, 23:48

      Тёма попал в струю.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 19 августа 2018, 23:46

      интересно было бы посмотреть ) но.. про футбол остается теперь только читать.
      Гурманим на Енисее.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 23:06

      Настрой и кураж не терять, физику держать и травм избежать (тьфу,тьфу, тьфу) и всё будет как в аптеке.

      4
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 19 августа 2018, 22:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это какое? вор барсеточник

      -5
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 19 августа 2018, 22:39

      Дзюбинатор заслужил. Хочется на него в англии посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +597

      Krd123 > РМЗ 20 августа 2018, 00:07

      Он сказал же, что его кинул агент. Хай в зените сидит уже, пока прёт. Либо можно в бордо, в аренду ради интереса.

      1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 августа 2018, 22:27

      Главное, улетая не забудь возвращаться!!! Успехов !!!

      5
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