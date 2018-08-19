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  • Дзюба: «Стадион скандирует мою фамилию? Необъяснимые эмоции. Я будто улетаю куда-то!»

Дзюба: «Стадион скандирует мою фамилию? Необъяснимые эмоции. Я будто улетаю куда-то!»

19 августа 2018, 22:00
17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (4:1).

– Глядя на игру «Зенита», сложилось ощущение, что матч против минского «Динамо» будто и не заканчивался.

– Маленький куражик остался, конечно. Такие матчи важны для психологии команды. Несмотря на то, что пропустили, я считаю, матч начали хорошо.

«Урал» – атакующая команда, которая хорошо играет впереди, поэтому игра получилась на встречных курсах. Хотя при счете 2:1 нас простили, соперник мог забивать. В целом считаю, что победили заслуженно. Может, слишком крупно... потрясающий матч провел Себастьян, просто браво. Однако победу омрачила травма Нобоа. Как по мне, это наш ключевой игрок.

– Что чувствуете когда стадион в едином порыве кричит «Дзюба»?

– Я как будто улетаю куда-то! Необъяснимые эмоции. Опять же Дриусси отдал просто потрясающую передачу, а мне осталось просто попасть в ворота.

Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Freyk
1534705593
Мало кто верил, что воспитанник «Спартака» станет самым любимым игроком болельщиков «Зенита». Но Артём своей игрой и правда заслуживает похвалы. Наверное, стоит сказать даже спасибо Манчини за то, что отправил его в Тулу, после этого Дзюба явно переосмыслил многое.
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knikos
1534705900
Да не надо "улетать"... Надо продолжать играть так же.... Ты вписал своё имя в историю сборной , пора и в историю Зенита вписать своё имя КРУПНЫМИ БУКВАМИ ! Так держать !!! Твой прогрессс виден невооружённым взглядом , особенно сегодня , тактически разоружил защиту Урала своими перемещениями влево-вправо для создания зон для Дриусси и Ерохина. Браво , Артём ! Тактически сыграл сегодя великолепно. Ну и свой гол забил, как знак благодарности от Дриусси. Семак , а ранее Черчесов , нашёл ТВОЙ ПУТь в игре . Только не зазнайся , очень тебя прошу ! Ты нужен и Зениту и сборной . Посмотри на Смолова и не делай таких ошибок !
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Project Бабангида
1534706118
у меня челюсть ещё от игры Дзюбы на ЧМ как отвисла, так до сих пор и не захлопывается
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a-rakhmatov
1534706280
Только бы не сглазить Артема!....играет он превосходно)))
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Мары
1534706802
Все дружно забыли , что на Дзюбе чёрная метка. Хвалить его можно сколько угодно, но в результате команда с Артёмом в составе остаётся всегда за бортом.Всегда. Это факт.Неоспоримый.
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Ral13
1534706857
Главное, улетая не забудь возвращаться!!! Успехов !!!
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Вальдемар IV
1534708475
это какое? вор барсеточник
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Рубик Докоян
1534709172
Настрой и кураж не терять, физику держать и травм избежать (тьфу,тьфу, тьфу) и всё будет как в аптеке.
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zigbert
1534742095
Пока идет все как "по маслу".
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nik55
1534745724
скоро улетишь----на помойку
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