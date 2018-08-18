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    Сарри: «Победа над «Арсеналом»? 75 минут мы играли очень хорошо, но 15 минут были ужасными»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2). К 20-й минуте встречи «Челси» вел 2:0, но к концу первого тайма пропустил дважды.

    «Очень важная победа. Сейчас нам сложно добывать очки. Три очка очень важны для нас, мы хорошо играли 75 минут, но 15 минут были ужасными.

    Было очень, очень сложно, потому что мы растягивали зоны между игроками и не могли подбирать мячи, прессинговать как команда. Мы были в беде.

    Но ребята сыграли хорошо, потому что при 2:2 с «Арсеналом» непросто», – сказал Сарри.

    Источник: BBC

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    18.08.2018 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 18 августа 2018, 22:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да ладно заливать, игра говно у вас, мы лучше бокс посмотрим по нашему великому МАТЧ тв..

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