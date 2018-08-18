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    Сарри – об Азаре: «Челси» не может продать важного игрока, не найдя ему должную замену»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри уверен, что полузащитник Эден Азар не покинет клуб до закрытия нынешнего трансферного окна.

    При этом итальянский специалист признал, что опасался ухода бельгийца этим летом.

    «Челси» – один из самых больших клубов в Европе. Он не может продать важного футболиста, не имея возможности купить ему равнозначную замену. Конечно, я был обеспокоен этой проблемой.

    Но после нашего первого разговора с Эденом я был уверен, что он останется. Поэтому я испытывал беспокойство в течение 20 дней, не более. Теперь я уверен, что игрок будет с нами в течение этого сезона.

    Сейчас мы говорим об одном из самых значимых игроков в Европе. Но, на мой взгляд, он может стать еще лучше. Он может быть первым. Он может стать лучше в плане технического мастерства, в плане результативности. Но, думаю, что это зависит только от него.

    Позиция Азара на поле играет важную роль в этом плане. В последние пять лет Криштиану Роналду играет на месте нападающего, Лионель Месси тоже выступает на позиции форварда. Эден иногда исполняет вингера. Он может совершенствоваться.

    В действительности технически Азар из лучших в Европе в данный момент. Конечно, он должен работать над собой с точки зрения физики», – сказал Сарри.

    Источник: Tribalfootball

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    18.08.2018 12:47
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