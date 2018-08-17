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    Орлов: «Каррера гордится тем, что «Спартак» не пропустил от ПАОКа в меньшинстве. Только болельщикам от этого не легче»

    Российский комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов.

    Москвичи сыграли вничью с греческим ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда и выбыли по сумме двух встреч (2:3, 0:0).

    – «Спартак» разочаровал тем, что ему не хватило самоотдачи, целостности?

    – Пожалуй, да. Мы же смотрели с вами чемпионат мира. Как сборная России могла обыграть Испанию? Ну как?! За счет сумасшедшей самоотдачи. А теперь посмотрите, допустим, на Промеса.

    – Не убеждает?

    – А вы сравните его с игроком сборной Хорватии Перишичем. Одна и та же позиция. Крайние нападающие. Вспомните, сколько бегал Перишич и сколько бегает Промес. Спартаковец пробежит пять минут, а потом выключается... Обороне не помогает. А Перишич вездесущ. Так что нужно ориентироваться на мировые образцы!

    – При этом Каррера после игры с ПАОКом сказал, что гордится своей командой.

    – Я его понимаю. Он гордится тем, что они не пропустили, играя в меньшинстве, и смотрелись достойно. Поэтому он гордится. Только ведь болельщикам от этого, наверное, не легче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2018 16:22
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 20:26

      Благожелатель нашелся. Занимайся своим клубом а в чужой не лезь.

      4
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 17 августа 2018, 19:28

      ау, это всего навсего динамо минск а не допустим бавария,ку-ку ********

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > BANNIKOV1970 17 августа 2018, 20:05

      согласен! это я минусанул, хотел плюсануть но промахнулся как Промес с ПАОКом)))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 18:45

      после победы Зенита вдруг опять решил Спартак пообсуждать но не стоит беспокоится мы как-нибудь сами разберемся.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 августа 2018, 18:18

      Гена сейчас на кураже.Как ни как его Зенит аж сам Динамо Минск выбил аж из кубка УЕФА.Ого-го.Эге-гейй. Героически создаём трудности, а затем героически с ними сражаемся.
      Хотя насчёт болел он верно сказал.Болельщикам от этого действительно не легче.

      5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 августа 2018, 17:50

      А ещё Перишич играя за Интер горазд жёлтые карточки получать, ибо грубоват он. И какие они на фиг нападающие. Вот Икарди в Интере да голеадор, лидер, а Ванька так выстрелит и ладно. Максимум нападающий второго плана и по ситуации. А про то что Антошка в защиту не подключается не факт, надо смотреть.

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 августа 2018, 17:34

      "А теперь посмотрите, допустим, на Промеса."
      ...Как наш ЧебурГена красиво привел пример: сборная России и Промес
      Ёп*ь, интеллектуал)))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 17 августа 2018, 17:16

      Не солидно лезть в чужую епархию, когда в своей не всё зашибись...
      У Зенита так же есть и индивидуальные и командные нескладухи, вот туда и брызни своей прекрасной комментаторской язвительности...

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      Рейтинг: +33446

      oyabun 17 августа 2018, 16:52

      Ключевая фраза "..только ведь болельщикам от этого, наверное, не легче". Тут он верно сказал. Главное что в Зените ситуация аналогичная случилась - тоже пришлось играть вдесятером. Но между итогами встреч - пропасть. Там 8 мячей, а здесь 0. Обидно и стыдно.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > oyabun 17 августа 2018, 17:55

      Не легче, но упрекнуть мало в чём можно. Не фарт, а то что бились и стрались видно. Ноль, так у Спартака нападающего удалили и все эксперты говорили, что именно его и не хватает, у Зенита убрали игрока центра поля и в середине второго тайма примерно. Да и мотивация разная - Спартак не лишался права играть в Европе при любом результате, а Зенит в ситуации всё или ничего. А уж персоналии защиты греков и белоруссов вообще сравнивать не стоит, там один Варела который давал интервью от греков стоит сколько большая часть защитников минчан. И у Минска тоже удаление при счёте 6-1 было.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > oyabun 17 августа 2018, 18:13

      ты глорь беги за Зенит уже, давай давай начинай

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      Рейтинг: +33446

      oyabun > кузнецов артем 17 августа 2018, 18:50

      С какой радости? Я за Спартак с 85 года болею и не предавал его никогда, какие бы паршивые времена команда не переживала. А уметь признавать громкие победы соперников, это удел сильных, а не сосунков, подобных тебе. Глупо отрицать очевидные факты и злобно шипеть из за угла.

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      oyabun > кузнецов артем 17 августа 2018, 18:58

      P.S Зенит терпеть не могу с тех пор как их взял под крыло Газпром. До тех пор они были Ничем и имя их Никто. И вдруг пошли победы и титулы. Да ладно бы за счет развития клуба, а то за счет наших с вами денег, налогоплательщиков. А Спартак был Великим всегда и останется таковым, каковы бы спонсоры у него были или не были.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > oyabun 17 августа 2018, 19:52

      Болельщик с 85 года не может отличить громкую победу от победы одной команды чей 1 игрок стоит как команда соперника. Беги глорить за Зенит, если для тебя это громкая победа

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      oyabun > кузнецов артем 17 августа 2018, 20:22

      В том то и наше с тобой отличие, что я знаю массу таких примеров, когда команда со скромным бюджетом обыгрывала богатую команду и в этом нет ничего удивительного. А для тебя это открытие, как, впрочем, для любого младенца.

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      кузнецов артем > oyabun 17 августа 2018, 21:01

      Мда, ты говоришь что это грандиозная победа Зенита, а теперь пишешь про победу Динамо, только вот речь увы не о победе Динамо, а том что ты хайповщик считаешь победу Зенита над ними грандиозной. Похоже у младенца с логикой получше, чем у старого "фана", который хуже глорья

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      oyabun > кузнецов артем 17 августа 2018, 21:13

      Слово "громкий" от "грандиозный" отличить не можешь? Ничего удивительного. Уважающий себя русский человек не станет к месту и не к месту постоянно употреблять англизмы типа "хайпить" или "глорить". Но если это всё что ты знаешь, то не удивительно, что не можешь сделать логического вывода из моих сообщений. А разжевывать примитивам каждую фразу? Увольте! Давай, ляпни еще что нибудь с твоим любимым "глорить". Вступать в дальнейшую полемику с вами считаю пустым времяпрепровождением. Удачи на ниве хайпа и глора!

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      кузнецов артем > oyabun 17 августа 2018, 22:11

      Уважающий свою команду фанат Спартака не будет писать "Каррере надо сделать запись этой игры и перед каждым матчем показывать своей команде, как напоминание о том, что нет ничего невозможного и сила духа сплоченного коллектива способна сотворить на поле настоящее Чудо! Моё глубочайшее уважение питерцам!". Ты за лайки тут что только не пишешь, это и есть хайп. С 85 года фанат, который чтоб лишний раз за лайк готов на все, да какой ты вообще фанат после этого... Вот ты увидел победу Зени и иди глорь за них раз для тебя это такое чудо... Вывод из твоих сообщений не трудно сделать, они в большинстве нацелены чтоб хайпануть и получить лайков

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