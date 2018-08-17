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  • Орлов: «Каррера гордится тем, что «Спартак» не пропустил от ПАОКа в меньшинстве. Только болельщикам от этого не легче»

Орлов: «Каррера гордится тем, что «Спартак» не пропустил от ПАОКа в меньшинстве. Только болельщикам от этого не легче»

17 августа 2018, 16:22
18

Российский комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов.

Москвичи сыграли вничью с греческим ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда и выбыли по сумме двух встреч (2:3, 0:0).

– «Спартак» разочаровал тем, что ему не хватило самоотдачи, целостности?

– Пожалуй, да. Мы же смотрели с вами чемпионат мира. Как сборная России могла обыграть Испанию? Ну как?! За счет сумасшедшей самоотдачи. А теперь посмотрите, допустим, на Промеса.

– Не убеждает?

– А вы сравните его с игроком сборной Хорватии Перишичем. Одна и та же позиция. Крайние нападающие. Вспомните, сколько бегал Перишич и сколько бегает Промес. Спартаковец пробежит пять минут, а потом выключается... Обороне не помогает. А Перишич вездесущ. Так что нужно ориентироваться на мировые образцы!

– При этом Каррера после игры с ПАОКом сказал, что гордится своей командой.

– Я его понимаю. Он гордится тем, что они не пропустили, играя в меньшинстве, и смотрелись достойно. Поэтому он гордится. Только ведь болельщикам от этого, наверное, не легче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак ПАОК Каррера Массимо
Комментарии (18)
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oyabun
1534513961
Ключевая фраза "..только ведь болельщикам от этого, наверное, не легче". Тут он верно сказал. Главное что в Зените ситуация аналогичная случилась - тоже пришлось играть вдесятером. Но между итогами встреч - пропасть. Там 8 мячей, а здесь 0. Обидно и стыдно.
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insider_retro
1534515378
Не солидно лезть в чужую епархию, когда в своей не всё зашибись... У Зенита так же есть и индивидуальные и командные нескладухи, вот туда и брызни своей прекрасной комментаторской язвительности...
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bzfar
1534516490
"А теперь посмотрите, допустим, на Промеса." ...Как наш ЧебурГена красиво привел пример: сборная России и Промес Ёп*ь, интеллектуал)))
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alexis02lion
1534517419
А ещё Перишич играя за Интер горазд жёлтые карточки получать, ибо грубоват он. И какие они на фиг нападающие. Вот Икарди в Интере да голеадор, лидер, а Ванька так выстрелит и ладно. Максимум нападающий второго плана и по ситуации. А про то что Антошка в защиту не подключается не факт, надо смотреть.
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Мары
1534519124
Гена сейчас на кураже.Как ни как его Зенит аж сам Динамо Минск выбил аж из кубка УЕФА.Ого-го.Эге-гейй. Героически создаём трудности, а затем героически с ними сражаемся. Хотя насчёт болел он верно сказал.Болельщикам от этого действительно не легче.
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OfaZavr
1534520739
после победы Зенита вдруг опять решил Спартак пообсуждать но не стоит беспокоится мы как-нибудь сами разберемся.
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BANNIKOV1970
1534523302
ау, это всего навсего динамо минск а не допустим бавария,ку-ку ********
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zigbert
1534526807
Благожелатель нашелся. Занимайся своим клубом а в чужой не лезь.
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