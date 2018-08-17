Орлов: «Каррера гордится тем, что «Спартак» не пропустил от ПАОКа в меньшинстве. Только болельщикам от этого не легче»

Российский комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов.

Москвичи сыграли вничью с греческим ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда и выбыли по сумме двух встреч (2:3, 0:0).

– «Спартак» разочаровал тем, что ему не хватило самоотдачи, целостности?

– Пожалуй, да. Мы же смотрели с вами чемпионат мира. Как сборная России могла обыграть Испанию? Ну как?! За счет сумасшедшей самоотдачи. А теперь посмотрите, допустим, на Промеса.

– Не убеждает?

– А вы сравните его с игроком сборной Хорватии Перишичем. Одна и та же позиция. Крайние нападающие. Вспомните, сколько бегал Перишич и сколько бегает Промес. Спартаковец пробежит пять минут, а потом выключается... Обороне не помогает. А Перишич вездесущ. Так что нужно ориентироваться на мировые образцы!

– При этом Каррера после игры с ПАОКом сказал, что гордится своей командой.

– Я его понимаю. Он гордится тем, что они не пропустили, играя в меньшинстве, и смотрелись достойно. Поэтому он гордится. Только ведь болельщикам от этого, наверное, не легче.