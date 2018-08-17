РФС направит жалобу в УЕФА в связи с нападением болельщиков ПАОКа на российских журналистов

РФС готовит жалобу в УЕФА по поводу нападения болельщиков ПАОКа на российских журналистов в первом матче третьего квалификационного раунда со «Спартаком» (3:2).

Ранее стало известно, что фанаты клуба из Салоник пытались прорваться в пресс-ложу. Они нанесли удары некоторым представителям СМИ.

«В основу претензии лягут показания журналистов «Спорт-Экспресса», «Чемпионата» и «Матч ТВ».

В издания уже пришел запрос от чиновников с просьбой дать показания по матчу в Салониках. В частности, РФС ждет информации от журналистов Ивана Карпова, Дмитрия Егорова и Дмитрия Зеленова», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».