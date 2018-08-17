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    РФС направит жалобу в УЕФА в связи с нападением болельщиков ПАОКа на российских журналистов

    РФС готовит жалобу в УЕФА по поводу нападения болельщиков ПАОКа на российских журналистов в первом матче третьего квалификационного раунда со «Спартаком» (3:2).

    Ранее стало известно, что фанаты клуба из Салоник пытались прорваться в пресс-ложу. Они нанесли удары некоторым представителям СМИ.

    «В основу претензии лягут показания журналистов «Спорт-Экспресса», «Чемпионата» и «Матч ТВ».

    В издания уже пришел запрос от чиновников с просьбой дать показания по матчу в Салониках. В частности, РФС ждет информации от журналистов Ивана Карпова, Дмитрия Егорова и Дмитрия Зеленова», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Telegram

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    17.08.2018 12:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 17 августа 2018, 17:43

      Еще в следующем году отправили

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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 августа 2018, 13:28

      Когда РФС отправит жалобу, то опубликуйте сообщение в средствах
      массовой информации.

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