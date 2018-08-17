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Слуцкий: «Судья решил будущее «Витесса» в Лиге Европе»

17 августа 2018, 07:05
16

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после поражения от «Базеля» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы выступил с критикой в адрес арбитра матча, который на 27-й минуте удалил Джейка Кларка-Салтера.

«Результат этого матча зависит от ошибки рефери. Это большая ошибка, неправильное решение, что меня очень злит.

В Лиге Европы серьезная конкуренция, и для нас это был важный матч. Всем было видно, что судья был очень близок к эпизоду, но не знаю, почему он дал красную карточку. Судья решил наше будущее в Лиге Европе», – цитирует Слуцкого Fcupdate.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Базель» – «Витесс» завершился со счетом 1:0 (первая игра – 1:0).

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Витесс Базель Кларк-Салтер Джейк Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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Кинстифа
1534480230
что то много красный давать стали в Европе...
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КЭТиК
1534481161
Все предрешилось дома, когда проиграли 0-1
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Шумаххер
1534481720
Теперь сэлфи с фанами будет другое
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+50/-50
1534483894
Лёня пустил слюни.
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Kolyukh_17
1534485904
Не оправдывайся!
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andrej-lucevich
1534489258
смотри игру Зенита!
Ответить
ItalianFootball
1534489975
Злого Слуцкого трудно представить, не видел момента, но поверю.
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Qranat
1534490209
Леня уже пару лет как свалил из России, а отмазы все те же, теперь и в Голландии... вот что значит быть под крылом Гинера, добывавших трофеи, не выходя из кабинета и обвинявшего в неудачах ВСЕХ и ВСЯ, только не Слуцкого и его сменщика. Этот "великий" тренер, только благодаря Абрамовичу устроившийся, сначала в ЧШ, а потом и в Витессе, так еще и не стал адекватнее... Забыв как сливал матчи в "Крыльях" в договорняках. Может быть уже хватит нам его пиарить, после того как вся Европа узнала его истинный проф. уровень НИКЧЕМНЫЙ ??? Достали
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Чикомас
1534492803
Не скули Леня. Вон Гончаренко, как удар держит. А у него 8 основных игроков ушли. Пример бери.
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dilshod79
1534496192
Вы правы Лёня ака-вы дерьмо!
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