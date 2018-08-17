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    Слуцкий: «Судья решил будущее «Витесса» в Лиге Европе»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после поражения от «Базеля» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы выступил с критикой в адрес арбитра матча, который на 27-й минуте удалил Джейка Кларка-Салтера.

    «Результат этого матча зависит от ошибки рефери. Это большая ошибка, неправильное решение, что меня очень злит.

    В Лиге Европы серьезная конкуренция, и для нас это был важный матч. Всем было видно, что судья был очень близок к эпизоду, но не знаю, почему он дал красную карточку. Судья решил наше будущее в Лиге Европе», – цитирует Слуцкого Fcupdate.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Базель» – «Витесс» завершился со счетом 1:0 (первая игра – 1:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 07:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 августа 2018, 12:58

      После драки кулаками не машут......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +78

      dilshod79 17 августа 2018, 11:56

      Вы правы Лёня ака-вы дерьмо!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 17 августа 2018, 11:46

      Раньше судьи против ЦСКА были, а теперь конкретно против Слуцкого...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 августа 2018, 11:00

      Не скули Леня. Вон Гончаренко, как удар держит. А у него 8 основных игроков ушли. Пример бери.

      3
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      Рейтинг: +429

      Qranat 17 августа 2018, 10:16

      Леня уже пару лет как свалил из России, а отмазы все те же, теперь и в Голландии... вот что значит быть под крылом Гинера, добывавших трофеи, не выходя из кабинета и обвинявшего в неудачах ВСЕХ и ВСЯ, только не Слуцкого и его сменщика. Этот "великий" тренер, только благодаря Абрамовичу устроившийся, сначала в ЧШ, а потом и в Витессе, так еще и не стал адекватнее... Забыв как сливал матчи в "Крыльях" в договорняках. Может быть уже хватит нам его пиарить, после того как вся Европа узнала его истинный проф. уровень НИКЧЕМНЫЙ ??? Достали

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 августа 2018, 10:12

      Злого Слуцкого трудно представить, не видел момента, но поверю.

      -3
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 17 августа 2018, 10:00

      смотри игру Зенита!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 17 августа 2018, 09:05

      Не оправдывайся!

      4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 августа 2018, 08:31

      Лёня пустил слюни.

      4
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 17 августа 2018, 08:07

      Не судьба

      0
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