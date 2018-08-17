Слуцкий: «Судья решил будущее «Витесса» в Лиге Европе»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после поражения от «Базеля» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы выступил с критикой в адрес арбитра матча, который на 27-й минуте удалил Джейка Кларка-Салтера.

«Результат этого матча зависит от ошибки рефери. Это большая ошибка, неправильное решение, что меня очень злит.

В Лиге Европы серьезная конкуренция, и для нас это был важный матч. Всем было видно, что судья был очень близок к эпизоду, но не знаю, почему он дал красную карточку. Судья решил наше будущее в Лиге Европе», – цитирует Слуцкого Fcupdate.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Базель» – «Витесс» завершился со счетом 1:0 (первая игра – 1:0).