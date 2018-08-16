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  • Гуренко: «У «Зенита» был шанс только за счет подач, штрафных и «Газпрома»

Гуренко: «У «Зенита» был шанс только за счет подач, штрафных и «Газпрома»

16 августа 2018, 23:06
45

Главный тренер «Динамо» Минск Сергей Гуренко прокомментировал результат матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» (1:8).

«Мы были готовы, что соперник поставит рослых игроков, будут бить на Дзюбу, бежать за спину. Мы старались прессинговать соперника с мячом, в первом тайме с этим справлялись более-менее. Во втором тайме и далее теряли мяч в простых ситуациях.

Если бы мы вышли играть, как будто 0:0, то мы могли сыграть лучше и победить. Наши игроки не смогли так настроиться после победы со счeтом 4:0 дома.

Если бы у меня был хороший, рослый центральный защитник, то мы бы смогли сдержать, но у меня его нет. Повторюсь, у «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома» (смеется). Спасибо за гостеприимство», – сказал Гуренко.

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мн Гуренко Сергей
Комментарии (45)
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Krd123
1534450253
Выигрывать все могут и плевать в сторону проигравшего! А проигрывать не каждый! И скулить как собака!
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alexivanof197
1534450508
да в чистую Зенит выиграл. причем в меньшинстве
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dddolphin
1534450967
Я один что ли понял, что он с юмором воспринял поражение?) Не намекая на подкуп, а просто упоминая спонсора соперника?)
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Рубик Докоян
1534451021
Жаль дюжину не отгрузили соседям, а вполне могли, чтобы меньше языком болтали. За это и наказали по полной вдесятером. А то после 4:0 было не остановить, на всех уровнях чушь несли...
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prezent2017
1534451426
Смех сквозь слезы. Профукать 8 голов и чего-то еще мямлить про защиту...
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cska-62
1534451913
Посмотрел половину первого тайма... До гола ... с навеса Передеса. Не могу понять, как можно было этой дворовой команде проиграть в Минске 0:4...?! Это даже не уровень нашей ФНЛ!!! Это даже не уровень крепкой заводской команде Москвы 80-ых!!! Там в обороне играли часто бывшие футболисты, а в атаке быстрые, техничные и молодые ребята, которым футбол как профессия был просто не нужен! Хотя некоторых и приглашали в команды мастеров. Только зачем они были, например, студентам юрфака МГУ? Или будущим врачам, определившимся уже с будущей профессией?! А вот московские заводы охотно студентов приглашали поиграть за завод. И даже платили профсоюзный рубль на усиленное питание! :-))) Гарантирую, что до 1985 года включительно подобное было массовым явлением.
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Yev
1534454470
Про Газпром некрасиво, а 4:0 - это что было Бульбапром? Надо было батьку не слухать, то он вам в уши мёда налил, а теперь выгребайте. Зенит - молодцы!!! P.s. Братьям белоруссам не грустить - мы ж она семья, просто вам сегодня не повезло. Россия - Белоруссия - братья навек, ну и Украина, конечно, куда ж вас денешь!!!
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teodogat
1534455375
Не наскребли денег на одного хорошего ЦЗ, а то не этому щенку Щвецову играть 120 минут в таком матче. Был бы нормальный защитник, показал бы всем какое Дзюба полено, а так в героях до сих пор... будут конечно не такие убогие соперники, как динамо, совсем другое увидим.
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Стикс1905
1534461145
В Европе уже давно научились , если не мысленно уважать соперника, то хотя бы в интервью высказываться корректно . Проигрывать надо уметь . Лично я не очень верил в такой исход .
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zigbert
1534485599
Рано начали радоваться и языком болтать.
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