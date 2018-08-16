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    Гуренко: «У «Зенита» был шанс только за счет подач, штрафных и «Газпрома»

    Главный тренер «Динамо» Минск Сергей Гуренко прокомментировал результат матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» (1:8).

    «Мы были готовы, что соперник поставит рослых игроков, будут бить на Дзюбу, бежать за спину. Мы старались прессинговать соперника с мячом, в первом тайме с этим справлялись более-менее. Во втором тайме и далее теряли мяч в простых ситуациях.

    Если бы мы вышли играть, как будто 0:0, то мы могли сыграть лучше и победить. Наши игроки не смогли так настроиться после победы со счeтом 4:0 дома.

    Если бы у меня был хороший, рослый центральный защитник, то мы бы смогли сдержать, но у меня его нет. Повторюсь, у «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома» (смеется). Спасибо за гостеприимство», – сказал Гуренко.

    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2018 23:06
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 августа 2018, 17:47

      Не солидно! Нужно просто признавать свои ошибки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 10:40

      вроде в шутку но намек бросил. лучше бы признал по мужски что соперник был невероятен и сделал все для этой победы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 августа 2018, 09:39

      Последние слова тренера о спонсоре напомнили знаменитую фразу Мордюковой из комедии типа если не послушаются отключат газ ?
      Получилось в виде некой досады как будто ихнему вратарю прямо на поле "оттуда" позвонили и велели начать пропускать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 09:29

      А ты зачем МАЗ с бульбой у ворот выставил?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 08:59

      Рано начали радоваться и языком болтать.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 августа 2018, 08:25

      Не умеют проигрывать достойно...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 17 августа 2018, 08:17

      А зачем Газпром заплатил за удаление Паредеса?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > m40 17 августа 2018, 08:24

      это понты)) дорогие понты)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Всем привет, я тут время 17 августа 2018, 08:47

      Наверное чтобы было не так палевно и более правдоподобно)

      0
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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 17 августа 2018, 02:12

      В Европе уже давно научились , если не мысленно уважать соперника, то хотя бы в интервью высказываться корректно . Проигрывать надо уметь . Лично я не очень верил в такой исход .

      6
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 17 августа 2018, 02:08

      LOL

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      Рейтинг: +187

      teodogat 17 августа 2018, 00:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не наскребли денег на одного хорошего ЦЗ, а то не этому щенку Щвецову играть 120 минут в таком матче. Был бы нормальный защитник, показал бы всем какое Дзюба полено, а так в героях до сих пор... будут конечно не такие убогие соперники, как динамо, совсем другое увидим.

      -8
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