Гуренко: «У «Зенита» был шанс только за счет подач, штрафных и «Газпрома»

Главный тренер «Динамо» Минск Сергей Гуренко прокомментировал результат матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» (1:8).

«Мы были готовы, что соперник поставит рослых игроков, будут бить на Дзюбу, бежать за спину. Мы старались прессинговать соперника с мячом, в первом тайме с этим справлялись более-менее. Во втором тайме и далее теряли мяч в простых ситуациях.

Если бы мы вышли играть, как будто 0:0, то мы могли сыграть лучше и победить. Наши игроки не смогли так настроиться после победы со счeтом 4:0 дома.

Если бы у меня был хороший, рослый центральный защитник, то мы бы смогли сдержать, но у меня его нет. Повторюсь, у «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома» (смеется). Спасибо за гостеприимство», – сказал Гуренко.

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!