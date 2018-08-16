Кабмин перераспределил 172 миллиона на эксплуатацию семи стадионов ЧМ-2018

Правительство РФ перераспределило бюджетные ассигнования в размере 172,36 миллиона рублей на эксплуатацию построенных и реконструированных к чемпионату мира стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на– Дону, Самаре и Саранске и на эксплуатацию отдельных тренировочных площадок.

Министерство спорта получило средства из федерального бюджета на 2018 год на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению ЧМ-2018.

Ранее стало известно, что вышеперечисленные арены передадут в собственность регионов.

Чемпионат мира-2018 прошел в российских 11 городах на 12 стадионах.