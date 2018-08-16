Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кабмин перераспределил 172 миллиона на эксплуатацию семи стадионов ЧМ-2018

    Правительство РФ перераспределило бюджетные ассигнования в размере 172,36 миллиона рублей на эксплуатацию построенных и реконструированных к чемпионату мира стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на– Дону, Самаре и Саранске и на эксплуатацию отдельных тренировочных площадок.

    Министерство спорта получило средства из федерального бюджета на 2018 год на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению ЧМ-2018.

    Ранее стало известно, что вышеперечисленные арены передадут в собственность регионов.

    Чемпионат мира-2018 прошел в российских 11 городах на 12 стадионах.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2018 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 августа 2018, 17:53

      А что сразу нельзя было передать в собственность регионов ??? А теперь из бюджета потянут....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11