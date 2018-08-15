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    «Наполи» ведет переговоры с «Ливерпулем» по покупке Миньоле

    Нико Ваесен, агент вратаря «Ливерпуля» Симона Миньоле, сообщил о переговорах между красными и «Наполи» о возможном трансфере.

    «Переговоры идут, но договоренностей пока нет, хотя клубы очень хотят ее достигнуть. «Ливерпуль» хотел бы оставить Симона, но он хочет и должен играть. Он заслуживает место в топ-клубе.

    «Наполи» – лучший вариант в отношении качества, но надо учитывать и экономический аспект», – сказал Ваесен.

    Также известно об интересе к 30-летнему Миньоле со стороны «Бешикташа» и «Барселоны». Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 10 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Ливерпуль» также покинет голкипер Лорис Кариус.

    Источник: Football Italia

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    15.08.2018 16:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 15 августа 2018, 19:04

      Симону необходимо срочно многое менять в своей карьере.еще есть шанс начать сначала и прервать свою черную полосу.поиграть под руководством Карло-большая удача.срослось бы.

      2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 15 августа 2018, 18:05

      для Миньоле это был бы прекрасный вариант.в Ливерпуле ему ловить больше нечего.абсолютно.

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