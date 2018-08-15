«Наполи» ведет переговоры с «Ливерпулем» по покупке Миньоле

Нико Ваесен, агент вратаря «Ливерпуля» Симона Миньоле, сообщил о переговорах между красными и «Наполи» о возможном трансфере.

«Переговоры идут, но договоренностей пока нет, хотя клубы очень хотят ее достигнуть. «Ливерпуль» хотел бы оставить Симона, но он хочет и должен играть. Он заслуживает место в топ-клубе.

«Наполи» – лучший вариант в отношении качества, но надо учитывать и экономический аспект», – сказал Ваесен.

Также известно об интересе к 30-летнему Миньоле со стороны «Бешикташа» и «Барселоны». Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 10 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Ливерпуль» также покинет голкипер Лорис Кариус.