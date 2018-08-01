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    Голкиперы Кариус и Миньоле покинут «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» рассматривает возможность продажи в текущее летнее трансферное окно двоих вратарей.

    Речь идет о Лорисе Кариусе и Симоне Миньоле. Команду этим летом пополнил за рекордную сумму голкипер «Ромы» Алисон. Он будет основным вратарем «Ливерпуля» в предстоящем сезоне.

    К Кариусу есть интерес со стороны «Байера», который в летнее трансферное окно продал Бернда Лено в «Арсенал». Миньоле входит в интересы «Барселоны».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.08.2018 09:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1307

      21082014 1 августа 2018, 19:42

      за 5 лет пребывания в команде Миньоле так и не доказал своей игрой,что он №1.кредит доверия был выписан огромный,но всему есть предел.а про Кариуса без содрогания и не упомянешь..одного из них точно отдадут.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 1 августа 2018, 16:14

      Вряд ли они вдвоём покинут Клуб.на Кариуса покупателя найти ещё не так легко будет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 15:15

      Пусть повезет им в дальнейшей карьере.

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 1 августа 2018, 11:07

      Помнится Клопп кричал,что он горой за Кариуса и что каждый может ошибаться,с кем не бывает...Вот так они на западе на всех своих друзей стучат и при первой же возможности продают...

      1
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      Рейтинг: +709

      VAD07 > KOLBIS 1 августа 2018, 20:57

      Всему есть предел, даже кредиту доверия.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > VAD07 1 августа 2018, 21:02

      Я не за Кариуса,просто не люблю когда люди по-пусту болтают...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 11:04

      Правильно делают. За спиной Алисона им ничего не светит, а так хоть где-то поиграют.

      7
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 1 августа 2018, 10:47

      Горе то какое у болел Ливера...

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 1 августа 2018, 10:24

      Да уж Кариусу надо поработать над собой и еще как...последние выступления ужас ужасный

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 1 августа 2018, 10:00

      А на данном сайте состав прошлого года и новички внизу пришпилены как пострадавшие... Редакторы, не спать!

      4
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