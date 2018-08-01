Голкиперы Кариус и Миньоле покинут «Ливерпуль»

за 5 лет пребывания в команде Миньоле так и не доказал своей игрой,что он №1.кредит доверия был выписан огромный,но всему есть предел.а про Кариуса без содрогания и не упомянешь..одного из них точно отдадут.
«Ливерпуль» рассматривает возможность продажи в текущее летнее трансферное окно двоих вратарей.
Речь идет о Лорисе Кариусе и Симоне Миньоле. Команду этим летом пополнил за рекордную сумму голкипер «Ромы» Алисон. Он будет основным вратарем «Ливерпуля» в предстоящем сезоне.
К Кариусу есть интерес со стороны «Байера», который в летнее трансферное окно продал Бернда Лено в «Арсенал». Миньоле входит в интересы «Барселоны».