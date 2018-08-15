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    Литманен: «Со следующего года Еременко может вернуться на прежний уровень»

    Экс-игрок «Спартака» и сборной Финляндии Яри Литманен прокомментировал подписание красно-белыми полузащитника Романа Еременко.

    «Я всегда был большим поклонником Еременко. Мы много лет вместе играли за сборную Финляндии, потом я закончил и следил за его выступлениями. Он один из лучших и самых важных наших игроков. Это качественный игрок, который может принести много пользы как сборной, так и «Спартаку».

    Конечно, два года без футбола скажутся на его игре, особенно в первые месяцы. Думаю, этой осенью у него будет время, чтобы втянуться. Тогда уже со следующего года он сможет вернуться на прежний уровень или максимально к нему приблизиться. Он классный игрок, мне он нравится», – сказал Литманен.

    Напомним, в ноябре 2016 года Еременко получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. ЦСКА – бывший клуб футболиста – впоследствии отказался продлевать с ним контракт.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: ТАСС

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    15.08.2018 16:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 21:57

      Конечно Литманен его знает меньше чем футболисты ЦСКА ,но его мнение надо учесть.

      1
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 15 августа 2018, 21:51

      А когда Литманен в Спартаке то играл, что-то не припомню....

      Госпада редакторы, вы бы хоть так не косячили...

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 15 августа 2018, 19:49

      В след году Еременке 32 года. Кому он нужен-то будет?! Или у нас теперь любой защ с более-менее прямыми ногами востребован до пенсии? Неужто всё так плохо?

      0
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 15 августа 2018, 19:32

      Литманен не играл в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 18:56

      как-то кажется что он в Спартаке перекантуется а сам пока лучший вариант будет подыскивать.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 августа 2018, 16:56

      Надеемся

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 августа 2018, 16:28

      В этом сезоне он у Федуна на хорошей зарплате восстановится, а на следующий уйдет к Гинеру. Вот занимательная ситуёвина получится.

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