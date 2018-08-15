Литманен: «Со следующего года Еременко может вернуться на прежний уровень»

Экс-игрок «Спартака» и сборной Финляндии Яри Литманен прокомментировал подписание красно-белыми полузащитника Романа Еременко.

«Я всегда был большим поклонником Еременко. Мы много лет вместе играли за сборную Финляндии, потом я закончил и следил за его выступлениями. Он один из лучших и самых важных наших игроков. Это качественный игрок, который может принести много пользы как сборной, так и «Спартаку».

Конечно, два года без футбола скажутся на его игре, особенно в первые месяцы. Думаю, этой осенью у него будет время, чтобы втянуться. Тогда уже со следующего года он сможет вернуться на прежний уровень или максимально к нему приблизиться. Он классный игрок, мне он нравится», – сказал Литманен.

Напомним, в ноябре 2016 года Еременко получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. ЦСКА – бывший клуб футболиста – впоследствии отказался продлевать с ним контракт.

Еременко в «Спартаке» – это нормально