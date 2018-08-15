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  • Литманен: «Со следующего года Еременко может вернуться на прежний уровень»

Литманен: «Со следующего года Еременко может вернуться на прежний уровень»

15 августа 2018, 16:22
7

Экс-игрок «Спартака» и сборной Финляндии Яри Литманен прокомментировал подписание красно-белыми полузащитника Романа Еременко.

«Я всегда был большим поклонником Еременко. Мы много лет вместе играли за сборную Финляндии, потом я закончил и следил за его выступлениями. Он один из лучших и самых важных наших игроков. Это качественный игрок, который может принести много пользы как сборной, так и «Спартаку».

Конечно, два года без футбола скажутся на его игре, особенно в первые месяцы. Думаю, этой осенью у него будет время, чтобы втянуться. Тогда уже со следующего года он сможет вернуться на прежний уровень или максимально к нему приблизиться. Он классный игрок, мне он нравится», – сказал Литманен.

Напомним, в ноябре 2016 года Еременко получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. ЦСКА – бывший клуб футболиста – впоследствии отказался продлевать с ним контракт.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Финляндия Еременко Роман Литманен Яри
Комментарии (7)
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Eddyson
1534339717
В этом сезоне он у Федуна на хорошей зарплате восстановится, а на следующий уйдет к Гинеру. Вот занимательная ситуёвина получится.
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Decorhome
1534341379
Надеемся
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OfaZavr
1534348595
как-то кажется что он в Спартаке перекантуется а сам пока лучший вариант будет подыскивать.
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B-E-S
1534350723
Литманен не играл в Спартаке
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Cupota
1534351789
В след году Еременке 32 года. Кому он нужен-то будет?! Или у нас теперь любой защ с более-менее прямыми ногами востребован до пенсии? Неужто всё так плохо?
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Prince_of_Dark
1534359119
А когда Литманен в Спартаке то играл, что-то не припомню.... Госпада редакторы, вы бы хоть так не косячили...
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zigbert
1534359460
Конечно Литманен его знает меньше чем футболисты ЦСКА ,но его мнение надо учесть.
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