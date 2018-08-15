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    Спаллетти – о продлении контракта с «Интером»: «Я не иду на компромиссы»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не стал отвечать на вопрос о возможности приобретения полузащитника «Реала» Луки Модрича заявив, что доволен тем составом игроков, которые есть в его распоряжении на данный момент.

    «Модрич? Я доволен теми игроками, что есть в моем распоряжении. Это те игроки, которых я хотел бы иметь.

    Рад, что клуб продлил со мной контракт. Я не иду на компромиссы – я нахожусь в том месте, где хочу быть. В раздевалке – те люди, которых я бы выбрал, если бы играл в компьютерную игру», – заявил Спаллетти.

    Спаллетти возглавил «Интер» летом 2017 года. Новый контракт с клубом рассчитан до середины 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    15.08.2018 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 11:44

      Кто не идёт на компромисс зачатую идёт на хутор бабочек ловить... Посмотрим как у Спалетти в "Интере" дальше пойдёт.

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