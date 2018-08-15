Спаллетти – о продлении контракта с «Интером»: «Я не иду на компромиссы»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не стал отвечать на вопрос о возможности приобретения полузащитника «Реала» Луки Модрича заявив, что доволен тем составом игроков, которые есть в его распоряжении на данный момент.

«Модрич? Я доволен теми игроками, что есть в моем распоряжении. Это те игроки, которых я хотел бы иметь.

Рад, что клуб продлил со мной контракт. Я не иду на компромиссы – я нахожусь в том месте, где хочу быть. В раздевалке – те люди, которых я бы выбрал, если бы играл в компьютерную игру», – заявил Спаллетти.

Спаллетти возглавил «Интер» летом 2017 года. Новый контракт с клубом рассчитан до середины 2021 года.