Аллегри: «Роналду – сверхмотивация для молодых игроков. Просто так не выиграть пять «Золотых мячей»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о новых игроках команды.

«Это естественно, что у нас есть мечты и воодушевление после прихода Роналду, Джана, Бонуччи, Спинаццолы. Роналду привнес в команду опыт выступлений на международной арене, он – сверхмотивация для молодых игроков. Просто так не выигрываешь пять «Золотых мячей». Видно, как усердно он работает, чтобы добиться этого», – сказал Аллегри.

Роналду отличился в первой игре за «Ювентус», забив второй команде туринцев