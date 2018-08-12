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    Аллегри: «Роналду – сверхмотивация для молодых игроков. Просто так не выиграть пять «Золотых мячей»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о новых игроках команды.

    «Это естественно, что у нас есть мечты и воодушевление после прихода Роналду, Джана, Бонуччи, Спинаццолы. Роналду привнес в команду опыт выступлений на международной арене, он – сверхмотивация для молодых игроков. Просто так не выигрываешь пять «Золотых мячей». Видно, как усердно он работает, чтобы добиться этого», – сказал Аллегри.

    Роналду отличился в первой игре за «Ювентус», забив второй команде туринцев

    Источник: Football Italia

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    12.08.2018 23:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 10:24

      Поучится есть у кого.

      3
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 августа 2018, 10:15

      Рональду труженик,а Месси гений всё-таки,имхо

      0
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 13 августа 2018, 05:36

      Если еще Буфона вернете, болельщики стадион на части разнесут)))

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 августа 2018, 00:03

      Согласен! Супер мотивация!

      3
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