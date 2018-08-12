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    Агент Куртуа: «Тибо не покинул бы «Челси», если бы его семья жила в Лондоне. Он мог бы завоевывать там трофеи»

    Агент Кристоф Хенротай, представляющий интересы голкипера «Реала» Тибо Куртуа, заявил, что бельгиец покинул «Челси» по семейным обстоятельствам.

    26-летний вратарь перебрался из Лондона в Мадрид в этом августе за 40 миллионов евро. Ранее СМИ неоднократно сообщали о его желании переехать в столицу Испании, чтобы быть ближе к детям.

    «Куртуа пытался покинуть «Челси» из-за своих детей. Если бы его семья была в Лондоне, все было бы совершенно иначе. Он бы остался. Нет причин покидать такой клуб, как «Челси», где он мог выигрывать трофеи. К сожалению, его дети живут с матерью в Мадриде.

    У него был контракт, и все зависело от «Челси», но, когда договор стал подходить к концу, лондонский клуб заинтересовала сделка с «Реалом». Что они и сделали.

    Это личные причины, поэтому мы должны их уважать. «Челси» вошел в положение и действительно помог заключить сделку. Они вместе сделали очень быстрое и легкое дело, приняв во внимание человечность ситуации», – сказал Хенротай.

    Источник: Goal.com

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    12.08.2018 14:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 12 августа 2018, 19:34

      Мужик! И руководство Челси - молодцы, вошли в положение. Не бросить детей после расставания с их матерью - настоящий мужской поступок.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 19:01

      ну да)) а семью в Лондон перевезти значит никак было нельзя, рассказывает тут нам))

      5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 16:38

      Уводит от истины. Пришло время для сказок.

      7
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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks 12 августа 2018, 15:22

      То ли дело, Алана Мамаева за мужем и в огонь и в воду )))

      11
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      Рейтинг: +148

      Sarco 12 августа 2018, 15:15

      Бред , он же сказал , что мечтал играть за Реал .., А если бы , его жена с детьми жили бы в например , в Санкт-Петербурге , он что в Зенит бы перешел ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +43

      MU777 > Sarco 12 августа 2018, 20:32

      Он женился на ней когда играл за Атлетико мадрид.
      Ситуация с зенитом в случае с Куртуа, в принципе не возможна. Он бы никогда не играл в этом клубе, и соответсвенно не желал бы «вернутся» в Питер.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 12 августа 2018, 15:04

      Бла бла бла...

      5
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