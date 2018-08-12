Агент Куртуа: «Тибо не покинул бы «Челси», если бы его семья жила в Лондоне. Он мог бы завоевывать там трофеи»

Агент Кристоф Хенротай, представляющий интересы голкипера «Реала» Тибо Куртуа, заявил, что бельгиец покинул «Челси» по семейным обстоятельствам.

26-летний вратарь перебрался из Лондона в Мадрид в этом августе за 40 миллионов евро. Ранее СМИ неоднократно сообщали о его желании переехать в столицу Испании, чтобы быть ближе к детям.

«Куртуа пытался покинуть «Челси» из-за своих детей. Если бы его семья была в Лондоне, все было бы совершенно иначе. Он бы остался. Нет причин покидать такой клуб, как «Челси», где он мог выигрывать трофеи. К сожалению, его дети живут с матерью в Мадриде.

У него был контракт, и все зависело от «Челси», но, когда договор стал подходить к концу, лондонский клуб заинтересовала сделка с «Реалом». Что они и сделали.

Это личные причины, поэтому мы должны их уважать. «Челси» вошел в положение и действительно помог заключить сделку. Они вместе сделали очень быстрое и легкое дело, приняв во внимание человечность ситуации», – сказал Хенротай.