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    Санчес: «Хочу показать те качества, ради которых «Манчестер Юнайтед» меня купил»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заявил, что для команды настало время побеждать. Чилиец хочет показать все те качества, ради которых манкунианцы его приобрели.

    «Первые четыре-пять месяцев были ознакомительным периодом. Теперь я хочу идти до конца, хочу бороться за все титулы.

    Морально и физически я готовился ко всему, что ждет меня впереди. Теперь, когда я знаком со своими партнерами по команде, я могу сосредоточиться на том, что хочу выиграть.

    Я здесь для того, чтобы продемонстрировать те качества, ради которого меня приобрели. Настало время для «Юнайтед» завоевать новые трофеи. Мы должны сражаться с лучшими», – сказал Санчес.

    Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе этого года, заключив контракт до июня 2022 года.

    Источник: Tribalfootball

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    12.08.2018 14:14
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