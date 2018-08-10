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    Полузащитник «Динамо» Капленко: «Хотели забить еще. 4:0 – не предел»

    Полузащитник минского «Динамо» Никита Капленко рассказал, что его команда хотела забить больше четырех голов в ворота «Зенита» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Сыгран еще только первый тайм, все-таки нам противостоит «Зенит». Надеюсь, ответная встреча выйдет такой же удачной, как эта.

    У нас было больше желания. Тренер дал установку – не дать ничего сделать сопернику. Считаю, мы ее выполнили, поэтому «Зенит» сыграл не в свой футбол.

    Хотели забить еще. 4:0 – не предел», – приводит слова Капленко Tribuna.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 08:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 августа 2018, 06:06

      Вот , докатились... как говорится комментарии излишни

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 10:53

      Не рано ли начал раздавать такие комментарии? Зенит может наказать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 11:04

      главное до ответной игры эйфорию убрать а то можно и поплатиться.

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 августа 2018, 10:47

      у белорусских футболистов нимб появился походу над головой.... не забывайте,раненный зверь опасней .... надеюсь,в Питере поквитаются.... хотя очевидно,что динамо поставит автобус у ворот

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      доктор 48 10 августа 2018, 10:42

      Если газпром не может создать с таким деньгами футбольную команду?? Что же у них творится в компании!!*********** менеджеры!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 августа 2018, 10:02

      Никита Капленко старший брат Кирилла который в " Зените" пропадает... У парня хорошие данные и задатки для опорника, но в основу не пробиться, а в " Зените"-2 деградирует. Лесового отдали "Арсеналу" в аренду, надо было и Плетнёва отдать для игровой практики на уровне команд РПЛ.

      6
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      Рейтинг: +209

      Горький565 10 августа 2018, 09:50

      Зениту Лига Европы не нужна, да вообще можно не играть. Газпром заплатит.

      3
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 10 августа 2018, 09:27

      Это не предел для Лодыгина. Ударили бы по воротам 10 раз, пропустил бы 10.

      4
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 10 августа 2018, 09:11

      Позор Зениту, даже на гол не наиграли, Богданычу придётся долго оправдываться за результат.

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 10 августа 2018, 08:57

      "Скорбь безгранична, радость имеет пределы..." (Оноре де Бальзак)
      Вчера была победа, но не стоить ей пределывать крылья бесконечного полёта и непобедимости... Важно не забывать о своих пределах и не плясать на костях побеждённых, иначе, захлебнётесь в победной эйфории...

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