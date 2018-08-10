Полузащитник «Динамо» Капленко: «Хотели забить еще. 4:0 – не предел»

Полузащитник минского «Динамо» Никита Капленко рассказал, что его команда хотела забить больше четырех голов в ворота «Зенита» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Сыгран еще только первый тайм, все-таки нам противостоит «Зенит». Надеюсь, ответная встреча выйдет такой же удачной, как эта.

У нас было больше желания. Тренер дал установку – не дать ничего сделать сопернику. Считаю, мы ее выполнили, поэтому «Зенит» сыграл не в свой футбол.

Хотели забить еще. 4:0 – не предел», – приводит слова Капленко Tribuna.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

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