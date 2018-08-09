Модрич помог «Челси» заполучить Ковачича

Новичок «Челси» Матео Ковачич рассказал, что полузащитник «Реала» Лука Модрич оказал влияние на его решение перейти в лондонский клуб.

Хорват перебрался в «Челси» из «Реала» на правах аренды до окончания сезона-2018/19.

«Я всегда общаюсь с Лукой. Он, конечно, рад за меня. Ему грустно, что я уезжаю, потому что у нас очень близкие отношения. Но он сказал мне, что Лондон – удивительный город.

По его словам, изначально АПЛ будет жесткой, но он сказал, что это хорошая лига, где всегда полные стадионы, и мне это понравится.

Я не много тренировался в «Реале», поскольку очень хотел перейти в «Челси». Я сделаю все возможное, чтобы быть готовым выйти на поле как можно скорее», – сказал Ковачич.