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    Модрич помог «Челси» заполучить Ковачича

    Новичок «Челси» Матео Ковачич рассказал, что полузащитник «Реала» Лука Модрич оказал влияние на его решение перейти в лондонский клуб.

    Хорват перебрался в «Челси» из «Реала» на правах аренды до окончания сезона-2018/19.

    «Я всегда общаюсь с Лукой. Он, конечно, рад за меня. Ему грустно, что я уезжаю, потому что у нас очень близкие отношения. Но он сказал мне, что Лондон – удивительный город.

    По его словам, изначально АПЛ будет жесткой, но он сказал, что это хорошая лига, где всегда полные стадионы, и мне это понравится.

    Я не много тренировался в «Реале», поскольку очень хотел перейти в «Челси». Я сделаю все возможное, чтобы быть готовым выйти на поле как можно скорее», – сказал Ковачич.

    Источник: Tribalfootball

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    09.08.2018 15:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 9 августа 2018, 17:20

      Матео, ждём тебя обратно!!!

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