Скоулз: «Не вижу, чтобы «Манчестер Юнайтед» приближался к «Сити»  

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о перспективах команды в борьбе за чемпионство в стартующем сезоне.

«Когда я смотрю на «Манчестер Сити», возможно, «Ливерпуль», я не думаю, что сейчас «Юнайтед» сопоставим по качеству с этими двумя командами. «Ливерпуль» сделал несколько действительно хороших приобретений. «МЮ» в прошлом сезоне финишировал выше мерсисайдцев.

Я просто не вижу, чтобы «Юнайтед» приближался к «Сити». У вторых действительно хорошая команда, отличный тренер, прекрасные игроки, стиль игры, который узнаваем всеми. И «Манчестер Юнайтед», похоже, не слишком уверен в том, что происходит.

Вы действительно не знаете команду, не знаете игроков, не знаете, как они будут выступать от одной недели к другой. Поэтому я надеюсь, что ошибаюсь, но я не вижу «МЮ» борющимся за чемпионство АПЛ в этом сезоне», – сказал Скоулз.

По итогам сезона-2017/18 «Манчестер Юнайтед» завоевал серебряные медали, отстав от «Манчестер Сити» на 19 очков.