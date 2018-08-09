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    Скоулз: «Не вижу, чтобы «Манчестер Юнайтед» приближался к «Сити»  

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о перспективах команды в борьбе за чемпионство в стартующем сезоне.

    «Когда я смотрю на «Манчестер Сити», возможно, «Ливерпуль», я не думаю, что сейчас «Юнайтед» сопоставим по качеству с этими двумя командами. «Ливерпуль» сделал несколько действительно хороших приобретений. «МЮ» в прошлом сезоне финишировал выше мерсисайдцев.

    Я просто не вижу, чтобы «Юнайтед» приближался к «Сити». У вторых действительно хорошая команда, отличный тренер, прекрасные игроки, стиль игры, который узнаваем всеми. И «Манчестер Юнайтед», похоже, не слишком уверен в том, что происходит.

    Вы действительно не знаете команду, не знаете игроков, не знаете, как они будут выступать от одной недели к другой. Поэтому я надеюсь, что ошибаюсь, но я не вижу «МЮ» борющимся за чемпионство АПЛ в этом сезоне», – сказал Скоулз.

    По итогам сезона-2017/18 «Манчестер Юнайтед» завоевал серебряные медали, отстав от «Манчестер Сити» на 19 очков.

    Источник: Goal.com

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    09.08.2018 14:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 9 августа 2018, 16:16

      МЮ потихоньку превращается в "Арсенал"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 августа 2018, 15:56

      Мне кажется, что нынешний сезон пройдёт по той же схеме, что и предыдущий.

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