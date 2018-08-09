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  • Канчельскис: «Выигрывать матч, но пропустить три гола от ПАОКа – недопустимо для команды, которая всегда ставит цель быть чемпионом»

Канчельскис: «Выигрывать матч, но пропустить три гола от ПАОКа – недопустимо для команды, которая всегда ставит цель быть чемпионом»

9 августа 2018, 12:40
18

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» от ПАОКа (2:3) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Специалист подверг критике действия москвичей в обороне.

К 17-й минуте встречи «Спартак» вел с преимуществом два гола, но потом пропустил трижды.

«После второго гола ребята почувствовали и подумали, что победа в кармане, и они победили. Я уже давно говорю, что тренер Каррера всю жизнь играл в защите, но не может поставить защиту команде. Выигрывать матч, но пропустить три гола от ПАОКа – такое недопустимо для команды, которая всегда ставит цели выиграть чемпионат и быть чемпионом.

Хорошо одно, что они забивают. Но много пропускают. Да, все ошибаются, но при этом, чтобы пропустить от греческой команды три мяча… Очень сильно тревожит оборона, такие детские ошибки… Боккетти теряет мяч в центре поля и получаем выход один на один.

Пройдут ли они греков? Должны проходить ПАОК. Если не обыгрывать их, то кого еще можно обыграть? Дома будет все по-другому, при своих болельщиках играют. Надо «Спартаку» внимательнее быть. Счет 1:0 нас тоже устраивает, не нужно нестись вперед сразу, а сыграть грамотно и спокойно. ПАОК команда неплохая, но не топ уровня. Надеюсь, что «Спартак» пройдет греков», – сказал Канчельскис.

Встреча «Спартак» – ПАОК состоится в среду, 14 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:30 по московскому времени.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Спартак ПАОК Канчельскис Андрей
Комментарии (18)
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ВикторВВ
1533808623
Солидарен с Кончельскисом!!! Да и про Карреру тож верно подметил
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Qranat
1533809257
от матча к матчу все хаят оборону, но никого это не волнует в семье предков с земли обетованной. Никто не хочет вспоминать вью Гены Орлова, злейшего врага кабинетных столичных… Так вот, он НЕОДНОКРАТНО высказывался, что считает ЛУЧШИМ левым (может и центральным) защитником в рос. футболе, Федора Кудряшова… и рекомендовал своим БГ купить его вместо Кришито. А что же спартаковские «мудрецы» ? Федуну деньги некуда девать вот и покупает «чудаков» с банановых островов, которым на Спартак и Россию наплевать, поскольку главной целью является обеспечение всей своей семьи и стаи безбедное будущее на до коца жизни. Боссам клуба сложно голову включать, поскольку включать нечего… А рядом бродит ЗМС и игрок сборной, свой спартаковский левый защитник КУДРЯШОВ, бодавшийся в ЛЧ с Баварией и Атлетико — есть в нынешнем Спартаке, особенно среди паспортистов, игроки, имеющие такой послужной список ? НЕТ… и думаю, не будет, поскольку собирают весь шлак из-за бугра, да на своих Комбаровых с Глушаками молятся, вместо того, чтобы «отпустить» их с богом в свободное плавание. А Каррера не тренер и все это давно поняли, только признавать не хотят, что чемпионство команды заслуга не макаронника, а Федуна с МУТКО с непосредственным участием господина Лаврова и КО.
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Eddyson
1533810253
Теперь у Карреры есть повод Сальву на скамейку посадить и вернуть Жору в центр. Комбаров на месте ЛЗ будет играть до возраста Игнашевича, видимо(а это еще сезонов восемь). Роме Зобнину надо бы дать немного отдохнуть. Фернандо становится явным пассажиром.
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кузнецов артем
1533811428
Как ставить защиту, когда все перечеркивается тем что на поле выходит Комбаров и левый фланг становиться проходным, или игроки не дают высокого прессинга... Они защищались после 2 голов почти все время, никакого прессинга от Адриано, он ходил пешком. Боккети уже начал ошибаться когда наелся опять таки из за того что защищались без передыжки.
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suhoffmonstro
1533816319
Вспоминаем прошлый сезон, все по старой схеме-ведем в 2 мяча и ... упускаем победу. Сколько раз было? Кто помнит?
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Vladarg
1533820037
Признаюсь,что так же ожидал,что с приходом Карреры,наконец,игра в обороне наладится.но воз и ныне там..
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Сильвербой
1533826337
Честно говоря меня смутили такие слова! Что значит: ....пропустить три гола от ПАОКа – такое недопустимо для команды, которая всегда ставит цели выиграть чемпионат и быть чемпионом.....???? Андрей, ты не забыл что Спартак это команда из чемпионата России!!!???
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OfaZavr
1533831747
насчет того что Каррера спец по обороне а до сих пор в защите сумбур твориться тут с Канчельскисом можно согласиться ну и как следствие все время из-за этого попадает в такие ситуации как вчера.
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zigbert
1533834934
Что поделаешь ,для одних команд проблемы создает соперник а Спартак создает себе эти проблемы сам.
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Нас Много
1533972065
Совет неудачный. Сколько раз когда нужна была победа с минимальным счётом пропускали на последних минутах...
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