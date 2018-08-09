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    Канчельскис: «Выигрывать матч, но пропустить три гола от ПАОКа – недопустимо для команды, которая всегда ставит цель быть чемпионом»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» от ПАОКа (2:3) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Специалист подверг критике действия москвичей в обороне.

    К 17-й минуте встречи «Спартак» вел с преимуществом два гола, но потом пропустил трижды.

    «После второго гола ребята почувствовали и подумали, что победа в кармане, и они победили. Я уже давно говорю, что тренер Каррера всю жизнь играл в защите, но не может поставить защиту команде. Выигрывать матч, но пропустить три гола от ПАОКа – такое недопустимо для команды, которая всегда ставит цели выиграть чемпионат и быть чемпионом.

    Хорошо одно, что они забивают. Но много пропускают. Да, все ошибаются, но при этом, чтобы пропустить от греческой команды три мяча… Очень сильно тревожит оборона, такие детские ошибки… Боккетти теряет мяч в центре поля и получаем выход один на один.

    Пройдут ли они греков? Должны проходить ПАОК. Если не обыгрывать их, то кого еще можно обыграть? Дома будет все по-другому, при своих болельщиках играют. Надо «Спартаку» внимательнее быть. Счет 1:0 нас тоже устраивает, не нужно нестись вперед сразу, а сыграть грамотно и спокойно. ПАОК команда неплохая, но не топ уровня. Надеюсь, что «Спартак» пройдет греков», – сказал Канчельскис.

    Встреча «Спартак» – ПАОК состоится в среду, 14 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    09.08.2018 12:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 14:07

      Каждый мнит себя героям, видя бой со стороны.
      Фланги обороны менять надо.Сальва и Жиго играли нормально, но фланги, особенно правый был как проходной двор, а с такой защитой в Лиге делать не чего.Мельгарехо нужно вместо Комбарова и подыскивать замену Ещенко , так как в свои 34, он не двужильный и с каждым годом надёжней не становится.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 августа 2018, 12:40

      Андрюша, каждый год одно и то же!!! Давай чё нить другое!

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 11 августа 2018, 10:21

      Совет неудачный. Сколько раз когда нужна была победа с минимальным счётом пропускали на последних минутах...

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 20:15

      Что поделаешь ,для одних команд проблемы создает соперник а Спартак создает себе эти проблемы сам.

      4
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много > zigbert 11 августа 2018, 10:21

      Если бы он ещё их и решал...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 19:22

      насчет того что Каррера спец по обороне а до сих пор в защите сумбур твориться тут с Канчельскисом можно согласиться ну и как следствие все время из-за этого попадает в такие ситуации как вчера.

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 августа 2018, 17:52

      Честно говоря меня смутили такие слова! Что значит: ....пропустить три гола от ПАОКа – такое недопустимо для команды, которая всегда ставит цели выиграть чемпионат и быть чемпионом.....???? Андрей, ты не забыл что Спартак это команда из чемпионата России!!!???

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Сильвербой 9 августа 2018, 18:00

      Вот именно ставит цель в чемпионате,а не в ЛЧ...

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 9 августа 2018, 16:07

      Признаюсь,что так же ожидал,что с приходом Карреры,наконец,игра в обороне наладится.но воз и ныне там..

      5
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 9 августа 2018, 15:05

      Вспоминаем прошлый сезон, все по старой схеме-ведем в 2 мяча и ... упускаем победу. Сколько раз было? Кто помнит?

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 августа 2018, 13:43

      Как ставить защиту, когда все перечеркивается тем что на поле выходит Комбаров и левый фланг становиться проходным, или игроки не дают высокого прессинга... Они защищались после 2 голов почти все время, никакого прессинга от Адриано, он ходил пешком. Боккети уже начал ошибаться когда наелся опять таки из за того что защищались без передыжки.

      4
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 9 августа 2018, 13:24

      Теперь у Карреры есть повод Сальву на скамейку посадить и вернуть Жору в центр. Комбаров на месте ЛЗ будет играть до возраста Игнашевича, видимо(а это еще сезонов восемь). Роме Зобнину надо бы дать немного отдохнуть. Фернандо становится явным пассажиром.

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