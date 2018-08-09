Канчельскис: «Выигрывать матч, но пропустить три гола от ПАОКа – недопустимо для команды, которая всегда ставит цель быть чемпионом»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» от ПАОКа (2:3) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Специалист подверг критике действия москвичей в обороне.

К 17-й минуте встречи «Спартак» вел с преимуществом два гола, но потом пропустил трижды.

«После второго гола ребята почувствовали и подумали, что победа в кармане, и они победили. Я уже давно говорю, что тренер Каррера всю жизнь играл в защите, но не может поставить защиту команде. Выигрывать матч, но пропустить три гола от ПАОКа – такое недопустимо для команды, которая всегда ставит цели выиграть чемпионат и быть чемпионом.

Хорошо одно, что они забивают. Но много пропускают. Да, все ошибаются, но при этом, чтобы пропустить от греческой команды три мяча… Очень сильно тревожит оборона, такие детские ошибки… Боккетти теряет мяч в центре поля и получаем выход один на один.

Пройдут ли они греков? Должны проходить ПАОК. Если не обыгрывать их, то кого еще можно обыграть? Дома будет все по-другому, при своих болельщиках играют. Надо «Спартаку» внимательнее быть. Счет 1:0 нас тоже устраивает, не нужно нестись вперед сразу, а сыграть грамотно и спокойно. ПАОК команда неплохая, но не топ уровня. Надеюсь, что «Спартак» пройдет греков», – сказал Канчельскис.

Встреча «Спартак» – ПАОК состоится в среду, 14 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:30 по московскому времени.