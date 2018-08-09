Червиченко: «Фернандо бегал, как будто только из сауны вышел»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3).

«Конечно, чемпионат мира – это большая нагрузка, плюс жара, она быстро изматывает организм. Думаю, жара и стала основной проблемой «Спартака». Игроки москвичей в обороне возрастные, Фернандо бегал, как будто только из сауны вышел.

Именно жара была ключевым моментом. Греки воспользовались этим и переломили ход игры», – сказал Червиченко.

Ответный матч пройдет в Москве 14 августа.

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря