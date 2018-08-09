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    Червиченко: «Фернандо бегал, как будто только из сауны вышел»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3).

    «Конечно, чемпионат мира – это большая нагрузка, плюс жара, она быстро изматывает организм. Думаю, жара и стала основной проблемой «Спартака». Игроки москвичей в обороне возрастные, Фернандо бегал, как будто только из сауны вышел.

    Именно жара была ключевым моментом. Греки воспользовались этим и переломили ход игры», – сказал Червиченко.

    Ответный матч пройдет в Москве 14 августа.

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: Sport24

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    09.08.2018 01:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 9 августа 2018, 22:41

      особенно вратарю голову напекло, что под мышкой мяч пропустил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 августа 2018, 13:10

      нимб над головой у него появился сказал без всяких там помоев

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 11:00

      очередное озарение наступило у "эксперта" и он сказал все просто и без яда))

      6
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 августа 2018, 10:03

      из спартака на чм только зобнин играл)

      -1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 09:58

      Не похоже это на Червиченко. Может под его "ником" отписался кто то другой?

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 августа 2018, 09:55

      Фигня. В конце бегали веселее греков, значит - не жара. Проблема в головах.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2018, 08:26

      причем тут ЧМ, что он курит?

      3
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Garrincha58 9 августа 2018, 22:42

      думаю БАМБУК, раз он Бывший президент......

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 9 августа 2018, 01:38

      Что-то скромно он нынче отстрелялся.

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