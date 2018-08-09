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    Дзюба: «До чемпионата мира меня только ленивый не хоронил»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал об интересе к себе со стороны общественности после ЧМ-2018.

    – Самый упоминаемый в соцсетях футболист сборной России, сотни мемов про «Дзюбиньо», «Настроение – Дзюба». Как не схватить звезду после такой лавины всенародного обожания?

    – Я уже не в том возрасте! (смеется) По молодости, конечно, бывали моменты. Но я побывал и на дне, и наверху – мне есть с чем сравнивать, чтобы оставаться в адеквате. До чемпионата мира меня только ленивый не хоронил. Все не так радужно обстояло, как сейчас кажется. Но не будем о плохом, – приводит слова Дзюбы Sobaka.ru.

    На ЧМ-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2018 01:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +310

      vek410 9 августа 2018, 19:53

      ну хз, мне как не нравился он, та к и не нравится. попадут в голову/ногу забьет. сам не пас отдать не может обостряющий, ни один в один обыграть

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 9 августа 2018, 12:37

      Значит я ленивый - я его перед ЧМ не хоронил. Это форвард с рядом достоинств. В их числе устойчивая психика, он неплохо понимает футбол и видит поле (чего совсем нет у Заболотного), он мощный и неплохо для своих габаритов работает с мячом. Так что при хорошем настрое и хорошей физической форме он способен помочь команде. Может даже быть мотором команды, как это было в Ростове (и даже в сборной на этом ЧМ). Но имеет также и недостатки. В первую очередь, это узкий диапазон полезных действий и низкая скорость дриблинга. Из-за чего Дзюба подходит далеко не ко всем тактическим схемам. Ну а о человеческих качествах Дзюбы лучше не будем - это спортивный портал. Таково мое отношение к Дзюбе, и оно неизменно с 2009 года и не зависело от того, где Дзюба играл. Так что я его не хоронил и не откапывал, а значит я ленивый.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:58

      теперь должен знать что от закопали и откопали всего один шаг))

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 августа 2018, 09:54

      Так в общем-то ничего не изменилось... Повод потрещать в соцсетях толпа найдет и без Дзюбы, так что в этом его заслуга - только глупое лицо.

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 09:53

      Теперь это не просто Дзюба а ЗМС.

      2
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      Рейтинг: +6311

      порт 9 августа 2018, 08:15

      На долго ли?

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 9 августа 2018, 06:44

      Артемка забуровил от нежданного счастья и остановиться теперь ни как не может...

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 9 августа 2018, 06:25

      ты ещё не откопался жмур

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 августа 2018, 05:22

      Восставшие мертвецы!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 августа 2018, 04:12

      Ну всё "уровень бог")

      1
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