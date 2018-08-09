Дзюба: «До чемпионата мира меня только ленивый не хоронил»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал об интересе к себе со стороны общественности после ЧМ-2018.

– Самый упоминаемый в соцсетях футболист сборной России, сотни мемов про «Дзюбиньо», «Настроение – Дзюба». Как не схватить звезду после такой лавины всенародного обожания?

– Я уже не в том возрасте! (смеется) По молодости, конечно, бывали моменты. Но я побывал и на дне, и наверху – мне есть с чем сравнивать, чтобы оставаться в адеквате. До чемпионата мира меня только ленивый не хоронил. Все не так радужно обстояло, как сейчас кажется. Но не будем о плохом, – приводит слова Дзюбы Sobaka.ru.

На ЧМ-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.