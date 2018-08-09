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Дзюба: «До чемпионата мира меня только ленивый не хоронил»

9 августа 2018, 01:23
12

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал об интересе к себе со стороны общественности после ЧМ-2018.

– Самый упоминаемый в соцсетях футболист сборной России, сотни мемов про «Дзюбиньо», «Настроение – Дзюба». Как не схватить звезду после такой лавины всенародного обожания?

– Я уже не в том возрасте! (смеется) По молодости, конечно, бывали моменты. Но я побывал и на дне, и наверху – мне есть с чем сравнивать, чтобы оставаться в адеквате. До чемпионата мира меня только ленивый не хоронил. Все не так радужно обстояло, как сейчас кажется. Но не будем о плохом, – приводит слова Дзюбы Sobaka.ru.

На ЧМ-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Dredd Judge
1533768127
а сейчас что. раскопали???
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3a zenit
1533768149
а кто ты есть и кому ты кроме руководства Зенита нужен...упырь дубовый...Халков на тебя нет.
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woyser
1533777174
Ну всё "уровень бог")
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ДАША Д
1533781373
Восставшие мертвецы!
Ответить
vodomut
1533785113
ты ещё не откопался жмур
Ответить
Патронташ
1533786262
Артемка забуровил от нежданного счастья и остановиться теперь ни как не может...
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zigbert
1533797627
Теперь это не просто Дзюба а ЗМС.
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momwig_
1533797655
Так в общем-то ничего не изменилось... Повод потрещать в соцсетях толпа найдет и без Дзюбы, так что в этом его заслуга - только глупое лицо.
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OfaZavr
1533801515
теперь должен знать что от закопали и откопали всего один шаг))
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vek410
1533833594
ну хз, мне как не нравился он, та к и не нравится. попадут в голову/ногу забьет. сам не пас отдать не может обостряющий, ни один в один обыграть
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