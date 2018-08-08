Семак: «Надеюсь, один-два игрока смогут усилить «Зенит» до закрытия трансферного окна»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об активности клуба на трансферном рынке.

«Если есть более сильный игрок на ту или иную позицию, тренер может рассматривать эту кандидатуру. Невозможно взять всех футболистов за один трансферный период.

Но если есть возможность, нужно приглашать игроков в команду, чтобы добавить мастерства, достичь некоего баланса. У нас есть позиции, нуждающиеся в усилении, и я надеюсь, что один-два футболиста смогут усилить «Зенит» до закрытия трансферного окна.



Кроме того, есть лимит, и он достаточно жесткий, учитывая что выбор среди футболистов с российским паспортом не так уж велик. Все вынуждены гоняться за этими игроками. Это немного снижает уровень конкуренции для клубов, у которых нет сильных российских футболистов на тех или иных позициях», – сказал тренер.

Напомним, завтра петербургский клуб сыграет на выезде с минским «Динамо» в рамках квалификации Лиги Европы.