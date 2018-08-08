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    Семак: «Надеюсь, один-два игрока смогут усилить «Зенит» до закрытия трансферного окна»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об активности клуба на трансферном рынке.

    «Если есть более сильный игрок на ту или иную позицию, тренер может рассматривать эту кандидатуру. Невозможно взять всех футболистов за один трансферный период.

    Но если есть возможность, нужно приглашать игроков в команду, чтобы добавить мастерства, достичь некоего баланса. У нас есть позиции, нуждающиеся в усилении, и я надеюсь, что один-два футболиста смогут усилить «Зенит» до закрытия трансферного окна.

    Кроме того, есть лимит, и он достаточно жесткий, учитывая что выбор среди футболистов с российским паспортом не так уж велик. Все вынуждены гоняться за этими игроками. Это немного снижает уровень конкуренции для клубов, у которых нет сильных российских футболистов на тех или иных позициях», – сказал тренер.

    Напомним, завтра петербургский клуб сыграет на выезде с минским «Динамо» в рамках квалификации Лиги Европы.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.08.2018 18:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4075

      raritet 8 августа 2018, 22:52

      Скоро на всех заборах Питера будет болтаться обьявление: Срочно меняю 5 штук аргентинцев на одного русского...

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 8 августа 2018, 19:52

      Лимит..и так аргентинцы на скамейке сидят...а российских игроков хороших нет ..или на них сильно завышен ценник из-за паспорта..

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      Рейтинг: +1359

      Taps 8 августа 2018, 19:23

      Серёжа, у тебя и так перебор игроков.
      Играй с теми кто есть в наличии.

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