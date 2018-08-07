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  • «Реал» пожалуется на «Интер» в УЕФА из-за переговоров с Модричем

«Реал» пожалуется на «Интер» в УЕФА из-за переговоров с Модричем

7 августа 2018, 18:50
10

«Реал» намерен доложить в УЕФА о переговорах, которые ведет «Интер» с полузащитником мадридцев Лукой Модричем.

По информации СМИ, хорват хочет покинуть клуб и уже согласовал с миланцами личный контракт. В свою очередь, «Реал», который очень раздражен попыткой «Интера» заполучить 32-летнего футболиста, сообщит о намерениях итальянцев в УЕФА.

Для трансфера хавбека «Интер» собирается использовать спонсорские средства своих владельцев – «Сунин Груп». Но финансирование сделок подобным образом запрещено УЕФА. Это повлечет за собой нарушение миланцами правил финансового фэйр-плей.

В среду Модрич прибудет в Мадрид со своими агентами, чтобы провести встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. При этом хорват уже завтра вполне может объявить о своем решении покинуть «Реал».

Источник: Calciomercato
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Интер Модрич Лука
Комментарии (10)
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anri1703
1533661500
а с Неймаром норм тогда отменять надо ффп толку от него только бедные и страдают а богатым все можно я думаю юристам интера будет что ответить уефа
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Патронташ
1533662091
Ябеды-карябеды.
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jeriuopui
1533662857
Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
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!ce man
1533665407
Реал посыпался,скоро как и Динамо м вылетит из ла лиги
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Aaisberg
1533666065
Смешно.
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АХМАТ95
1533666641
а это в стиле реала смешно то как
Ответить
АХМАТ95
1533666710
а ведь таким же образом они уводят лучших игроков
Ответить
belrus21
1533669448
Обидели мышку...
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