«Реал» пожалуется на «Интер» в УЕФА из-за переговоров с Модричем

«Реал» намерен доложить в УЕФА о переговорах, которые ведет «Интер» с полузащитником мадридцев Лукой Модричем.

По информации СМИ, хорват хочет покинуть клуб и уже согласовал с миланцами личный контракт. В свою очередь, «Реал», который очень раздражен попыткой «Интера» заполучить 32-летнего футболиста, сообщит о намерениях итальянцев в УЕФА.

Для трансфера хавбека «Интер» собирается использовать спонсорские средства своих владельцев – «Сунин Груп». Но финансирование сделок подобным образом запрещено УЕФА. Это повлечет за собой нарушение миланцами правил финансового фэйр-плей.

В среду Модрич прибудет в Мадрид со своими агентами, чтобы провести встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. При этом хорват уже завтра вполне может объявить о своем решении покинуть «Реал».