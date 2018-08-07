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    «Реал» пожалуется на «Интер» в УЕФА из-за переговоров с Модричем

    «Реал» намерен доложить в УЕФА о переговорах, которые ведет «Интер» с полузащитником мадридцев Лукой Модричем.

    По информации СМИ, хорват хочет покинуть клуб и уже согласовал с миланцами личный контракт. В свою очередь, «Реал», который очень раздражен попыткой «Интера» заполучить 32-летнего футболиста, сообщит о намерениях итальянцев в УЕФА.

    Для трансфера хавбека «Интер» собирается использовать спонсорские средства своих владельцев – «Сунин Груп». Но финансирование сделок подобным образом запрещено УЕФА. Это повлечет за собой нарушение миланцами правил финансового фэйр-плей.

    В среду Модрич прибудет в Мадрид со своими агентами, чтобы провести встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. При этом хорват уже завтра вполне может объявить о своем решении покинуть «Реал».

    Источник: Calciomercato

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    07.08.2018 18:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +481

      belrus21 7 августа 2018, 22:17

      Обидели мышку...

      0
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 7 августа 2018, 21:31

      а ведь таким же образом они уводят лучших игроков

      1
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 7 августа 2018, 21:30

      а это в стиле реала смешно то как

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 7 августа 2018, 21:21

      Смешно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 7 августа 2018, 21:10

      Реал посыпался,скоро как и Динамо м вылетит из ла лиги

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1

      jeriuopui 7 августа 2018, 20:27

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 августа 2018, 20:14

      Ябеды-карябеды.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 августа 2018, 20:05

      а с Неймаром норм тогда отменять надо ффп толку от него только бедные и страдают а богатым все можно я думаю юристам интера будет что ответить уефа

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