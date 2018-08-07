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    Куртуа отсутствует на тренировке «Челси» второй день подряд

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа до сих по не прибыл в расположение клуба после отпуска.

    В понедельник, 6 августа, бельгиец должен был приступить к тренировкам с командой, но не сделал этого. На сегодняшнем занятии 26-летний футболист также отсутствовал.

    Ранее сообщалось, что Куртуа хочет покинуть лондонцев и перейти в «Реал», от которого имеет предложение. По информации СМИ, вчера вратарь должен был провести беседу по поводу своего будущего с новым главным тренером «Челси» Маурицио Сарри.

    Контракт Куртуа с английским клубом истекает в 2019 году.

    Источник: Skysports

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    07.08.2018 14:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 8 августа 2018, 09:50

      плевать этому Куртуа на клуб на болельщиков!....так нельзя уходить !

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 18:31

      После ЧМ по футболу начался ЧМ среди агентов на трансферном рынке. Ребята косят бабло, пользуясь моментом. А Куртуа нарывается на существенный штраф своей выходкой.

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 16:37

      А ведь ничего не предвещало такой ход событий.

      3
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      Рейтинг: +600

      dimar 7 августа 2018, 15:49

      как же достали эти избалованные клоуны. Сам контракт подписал, теперь выпендривается. Штрафануть и дискву впаять на 2 года. Вот и поумнел бы тогда.

      0
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      Рейтинг: +122

      Эльхан > dimar 7 августа 2018, 20:38

      Надо вспомнить Ван Гала когда он перевел в третий состав того самого Де Хеа :) потом он как миленький подписал договор :)

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      Рейтинг: +600

      dimar > Эльхан 7 августа 2018, 21:04

      нашёл подход к игроку=DDDD

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      Рейтинг: +122

      Эльхан > dimar 7 августа 2018, 22:17

      как только его перевели в третий состав, Бенитес заявил, что не возьмет его в сборную без практики :)))))))

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 августа 2018, 15:05

      Если игрок хочет уйти, то как правило его уже не остановить, тем более , что Челси в последние годы по сути никого не покупает и команда по составу становится всё слабее и слабее , и если ещё Азара продадут то не знаю на что будет рассчитывать лондонцы , последний успешный трансфер "синих" это Канте . В этом сезоне они купили Жоржиньо и считают , что это большое усиление , но он даже в Наполи не был главным игроком команды . С такими покупками думаю, что им не видать ЛЧ как минимум ещё годик , и Куртуа это прекрасно видит и понимает и поэтому он так хочет перейти в Реал.

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