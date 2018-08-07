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Куртуа отсутствует на тренировке «Челси» второй день подряд

7 августа 2018, 14:46
8

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа до сих по не прибыл в расположение клуба после отпуска.

В понедельник, 6 августа, бельгиец должен был приступить к тренировкам с командой, но не сделал этого. На сегодняшнем занятии 26-летний футболист также отсутствовал.

Ранее сообщалось, что Куртуа хочет покинуть лондонцев и перейти в «Реал», от которого имеет предложение. По информации СМИ, вчера вратарь должен был провести беседу по поводу своего будущего с новым главным тренером «Челси» Маурицио Сарри.

Контракт Куртуа с английским клубом истекает в 2019 году.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Куртуа Тибо
Комментарии (8)
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hevbn 28
1533643541
Если игрок хочет уйти, то как правило его уже не остановить, тем более , что Челси в последние годы по сути никого не покупает и команда по составу становится всё слабее и слабее , и если ещё Азара продадут то не знаю на что будет рассчитывать лондонцы , последний успешный трансфер "синих" это Канте . В этом сезоне они купили Жоржиньо и считают , что это большое усиление , но он даже в Наполи не был главным игроком команды . С такими покупками думаю, что им не видать ЛЧ как минимум ещё годик , и Куртуа это прекрасно видит и понимает и поэтому он так хочет перейти в Реал.
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dimar
1533646197
как же достали эти избалованные клоуны. Сам контракт подписал, теперь выпендривается. Штрафануть и дискву впаять на 2 года. Вот и поумнел бы тогда.
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zigbert
1533649041
А ведь ничего не предвещало такой ход событий.
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Рубик Докоян
1533655887
После ЧМ по футболу начался ЧМ среди агентов на трансферном рынке. Ребята косят бабло, пользуясь моментом. А Куртуа нарывается на существенный штраф своей выходкой.
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САДЫЧОК
1533711049
плевать этому Куртуа на клуб на болельщиков!....так нельзя уходить !
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