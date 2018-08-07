Куртуа отсутствует на тренировке «Челси» второй день подряд

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа до сих по не прибыл в расположение клуба после отпуска.

В понедельник, 6 августа, бельгиец должен был приступить к тренировкам с командой, но не сделал этого. На сегодняшнем занятии 26-летний футболист также отсутствовал.

Ранее сообщалось, что Куртуа хочет покинуть лондонцев и перейти в «Реал», от которого имеет предложение. По информации СМИ, вчера вратарь должен был провести беседу по поводу своего будущего с новым главным тренером «Челси» Маурицио Сарри.

Контракт Куртуа с английским клубом истекает в 2019 году.