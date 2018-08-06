Черчесов – о ЧМ-2018: «Спорт – это титул. Медалей нет, кубка нет, титула нет. Мы расстроены»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не удовлетворен выступлением команды на домашнем чемпионате мира. По словам специалиста, он расстроен тем, что российским футболистам не удалось завоевать медали на турнире.

«Для меня ничего не изменилось после чемпионата мира. Спорт – это титул. Моральный успех есть – мы настроили страну на позитивный лад. Но это не спортивный успех: медалей нет, кубка нет, титула нет. За артистизм нам поставили высокую оценку, а за титул – нет. Поэтому мы расстроены», – сказал Черчесов в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

На ЧМ-2018 сборная России вышла в четвертьфинал, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).