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  • Черчесов – о ЧМ-2018: «Спорт – это титул. Медалей нет, кубка нет, титула нет. Мы расстроены»

Черчесов – о ЧМ-2018: «Спорт – это титул. Медалей нет, кубка нет, титула нет. Мы расстроены»

6 августа 2018, 18:12
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не удовлетворен выступлением команды на домашнем чемпионате мира. По словам специалиста, он расстроен тем, что российским футболистам не удалось завоевать медали на турнире.

«Для меня ничего не изменилось после чемпионата мира. Спорт – это титул. Моральный успех есть – мы настроили страну на позитивный лад. Но это не спортивный успех: медалей нет, кубка нет, титула нет. За артистизм нам поставили высокую оценку, а за титул – нет. Поэтому мы расстроены», – сказал Черчесов в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

На ЧМ-2018 сборная России вышла в четвертьфинал, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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Garrincha58
1533568637
балаболка тогда почему не отказался от звания и наград
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Полная Канистра
1533569208
зато награды есть ЗМС есть и главное космос есть
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САДЫЧОК
1533571540
Всё правильно сказал Черчесов ..вот только добавить забыл ,что медали ,ордена .понты -это НЕ СПОРТ !
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Marley Bob
1533572719
ничего нет.это истина.и с ней не поспоришь.Пиррова победа для населения.
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GoldPlayFIFARus9
1533572725
Ничего страшного,зато есть незаслуженные ЗМС... Если можно было кому-то и дать,то МАКСИМУМ Фернандесу(если ему это надо), Акинфееву, Черышеву, и возможно Дзюбе(за самоотдачу). Да и то,не ЗМС,а просто МС или КМС...
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val-berezko
1533572826
Он не уступит Дзюбоиду в "юморе" и словесном поносе. Они и честь друг другу отдавали. Нашли ребята друг друга. А где же футбол?
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ROSTOV SUPER
1533573510
За что только дали змс -ов , а тебе орден Александра Невского !
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SPACE TRUCKIN
1533573627
ну ппц! раздали ордена,титулы,премии за что тогда?! эйфория прошла - наступил трезвый анализ?
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OfaZavr
1533574842
сам поди рад что и до этой стадии удалось дойти а на словах так как будто заранее собирался ЧМ выигрывать и вдруг не получилось)
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val-berezko
1533576376
Как нет медалей? Не расстраивайтесь ребята- Родина вас не забыла,особенно дрогнувшую ногу Акинфеева. И ЗМС оторвали. Главное больше понта!!! И другана не забывать-моториста-главного по качеству космических кораблей.
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