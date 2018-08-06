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    Черчесов – о ЧМ-2018: «Спорт – это титул. Медалей нет, кубка нет, титула нет. Мы расстроены»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не удовлетворен выступлением команды на домашнем чемпионате мира. По словам специалиста, он расстроен тем, что российским футболистам не удалось завоевать медали на турнире.

    «Для меня ничего не изменилось после чемпионата мира. Спорт – это титул. Моральный успех есть – мы настроили страну на позитивный лад. Но это не спортивный успех: медалей нет, кубка нет, титула нет. За артистизм нам поставили высокую оценку, а за титул – нет. Поэтому мы расстроены», – сказал Черчесов в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

    На ЧМ-2018 сборная России вышла в четвертьфинал, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 18:12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 13:56

      Да что титулы. Ваша игра всколыхнула весь народ ,поднялась производительность труда ,станки стали работать лучше ,выросли добрые хлеба.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 августа 2018, 23:53

      За артистизм нам поставили высокую оценку, а за титул – нет.
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Да вам наивысшую оценку поставили за клоунаду, когда вы в Кремле от наград отказывались.)))

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 августа 2018, 22:42

      Что ты настроил своей убогой игрой. Ни паса, ни креатива, тупо ЗАЩИТА 120мин.Нет медалей, че ЗА ЗВАНИЕМ ПОПЕРСЯ.? ?????

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 августа 2018, 20:26

      Как нет медалей? Не расстраивайтесь ребята- Родина вас не забыла,особенно дрогнувшую ногу Акинфеева. И ЗМС оторвали. Главное больше понта!!! И другана не забывать-моториста-главного по качеству космических кораблей.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 20:00

      сам поди рад что и до этой стадии удалось дойти а на словах так как будто заранее собирался ЧМ выигрывать и вдруг не получилось)

      6
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > OfaZavr 6 августа 2018, 22:47

      Наглость порождает ещё бОльшую наглость

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 августа 2018, 19:40

      ну ппц! раздали ордена,титулы,премии за что тогда?! эйфория прошла - наступил трезвый анализ?

      4
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 6 августа 2018, 19:38

      За что только дали змс -ов , а тебе орден Александра Невского !

      3
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > ROSTOV SUPER 6 августа 2018, 19:45

      орденами А.Невского награждали высшее командное руководство в ВОВ 1941 - 1945 г.г. Причём здесь тренер футбольной сборной - непонятно...

      4
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Diter Bolen 6 августа 2018, 20:49

      Иди в жопу , бандер !

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 августа 2018, 19:28

      вам их и не светит, а вы сразу начали понтоваться

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 августа 2018, 19:27

      Он не уступит Дзюбоиду в "юморе" и словесном поносе. Они и честь друг другу отдавали. Нашли ребята друг друга. А где же футбол?

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 6 августа 2018, 19:25

      Ничего страшного,зато есть незаслуженные ЗМС...
      Если можно было кому-то и дать,то МАКСИМУМ Фернандесу(если ему это надо), Акинфееву, Черышеву, и возможно Дзюбе(за самоотдачу). Да и то,не ЗМС,а просто МС или КМС...

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > GoldPlayFIFARus9 6 августа 2018, 20:23

      А давать ЗМС тем, кто ни одной СЕКУНДЫ(!!!!!!) не провел на поле ни в отборе на ЧМ(его не было), ни в финальной части, тупо просидев на лавке? Это вообще за пределами здравого смысла. Та давайте уже всем ЗМС, которые в товарняках участвовали и дурака валяли весь цикл этого ЧМ!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > GoldPlayFIFARus9 6 августа 2018, 23:50

      ЗМС достоин только Лопырёв.))

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > GoldPlayFIFARus9 6 августа 2018, 23:54

      У Акинфеева уже есть ЗМС, как и у Игнашевича. В 2005 году получили за ПОБЕДУ в Лиге Европы.

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