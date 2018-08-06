Семь стадионов ЧМ-2018 в 2019 году передадут в собственность регионов

Правительство РФ передаст семь стадионов, построенных к чемпионату мира-2018, в собственность региональных властей. Об этом говорится в концепции наследия турнира, подписанной премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

«Стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске планируется передать из федеральной собственности в собственность субъектов Федерации. Стадионы «Лужники», «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» уже находятся в собственности субъектов Федерации. Стадион «Спартак» находится в частной собственности.

Все эти стадионы планируется использовать для проведения матчей Профессиональной футбольной лиги, Футбольной национальной лиги, российской Премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурно-спортивных мероприятий.

В целях эффективной эксплуатации тренировочных площадок предусмотрено их использование детско-юношескими спортивными школами по футболу для учебно-тренировочного процесса, а также для проведения спортивных соревнований. Собственниками площадок являются субъекты Федерации, муниципальные образования и организации.

Для снижения налоговой нагрузки и исключения перекрестного субсидирования высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и городам-организаторам рекомендуется принять или скорректировать нормативные правовые акты, предусмотрев в них освобождение от уплаты налога на имущество организаций (в компетенции субъектов РФ) и земельного налога (в компетенции муниципалитетов городов-организаторов) организаций, осуществляющих эксплуатацию стадионов», – говорится в документе.