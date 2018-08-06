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  • Семь стадионов ЧМ-2018 в 2019 году передадут в собственность регионов

Семь стадионов ЧМ-2018 в 2019 году передадут в собственность регионов

6 августа 2018, 17:15
26

Правительство РФ передаст семь стадионов, построенных к чемпионату мира-2018, в собственность региональных властей. Об этом говорится в концепции наследия турнира, подписанной премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

«Стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске планируется передать из федеральной собственности в собственность субъектов Федерации. Стадионы «Лужники», «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» уже находятся в собственности субъектов Федерации. Стадион «Спартак» находится в частной собственности.

Все эти стадионы планируется использовать для проведения матчей Профессиональной футбольной лиги, Футбольной национальной лиги, российской Премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурно-спортивных мероприятий.

В целях эффективной эксплуатации тренировочных площадок предусмотрено их использование детско-юношескими спортивными школами по футболу для учебно-тренировочного процесса, а также для проведения спортивных соревнований. Собственниками площадок являются субъекты Федерации, муниципальные образования и организации.

Для снижения налоговой нагрузки и исключения перекрестного субсидирования высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и городам-организаторам рекомендуется принять или скорректировать нормативные правовые акты, предусмотрев в них освобождение от уплаты налога на имущество организаций (в компетенции субъектов РФ) и земельного налога (в компетенции муниципалитетов городов-организаторов) организаций, осуществляющих эксплуатацию стадионов», – говорится в документе.

Источник: Сайт правительства России
Чемпионат мира
Комментарии (26)
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VSt
1533565609
Целый год стадионы передавать будут? Построить было легче, чем передать из ведомства в ведомство.
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la verdad
1533565776
Пипец теперь этим стадионам :)) В казне денег нет на их содержание, сплавили регионам.... А у регионов деньги откуда???
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МВС
1533566253
Сбагрили.все,как и полагалось.губернаторы на местах от счастья млеют теперь.
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Патронташ
1533566910
Жаль давно убиты и челноки, и ипэшники...Так хоть можно было бы их пустить поторговать. Все какая то копейка и рабочие места. А так...Долги за свет и тепло, отключение от них, течь и медленное разрушение.
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valdemar47
1533567758
какой дебил это придумал?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1533569121
На показуху кончились деньги.
Ответить
val-berezko
1533571968
Прогромыхали и екнулись. Сначала делаем-потом думаем.Да и потом думать некому. Все карманы набивают,кому думать надо. Строим,развиваем регионы,повышаем качество-все в одном лице.
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zigbert
1533637217
А что могут сделать власти регионов? У них просто нет денег.
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