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    Семь стадионов ЧМ-2018 в 2019 году передадут в собственность регионов

    Правительство РФ передаст семь стадионов, построенных к чемпионату мира-2018, в собственность региональных властей. Об этом говорится в концепции наследия турнира, подписанной премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

    «Стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске планируется передать из федеральной собственности в собственность субъектов Федерации. Стадионы «Лужники», «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» уже находятся в собственности субъектов Федерации. Стадион «Спартак» находится в частной собственности.

    Все эти стадионы планируется использовать для проведения матчей Профессиональной футбольной лиги, Футбольной национальной лиги, российской Премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурно-спортивных мероприятий.

    В целях эффективной эксплуатации тренировочных площадок предусмотрено их использование детско-юношескими спортивными школами по футболу для учебно-тренировочного процесса, а также для проведения спортивных соревнований. Собственниками площадок являются субъекты Федерации, муниципальные образования и организации.

    Для снижения налоговой нагрузки и исключения перекрестного субсидирования высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и городам-организаторам рекомендуется принять или скорректировать нормативные правовые акты, предусмотрев в них освобождение от уплаты налога на имущество организаций (в компетенции субъектов РФ) и земельного налога (в компетенции муниципалитетов городов-организаторов) организаций, осуществляющих эксплуатацию стадионов», – говорится в документе.

    Источник: Сайт правительства России

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    06.08.2018 17:15
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 13:20

      А что могут сделать власти регионов? У них просто нет денег.

      3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 августа 2018, 19:12

      Прогромыхали и екнулись. Сначала делаем-потом думаем.Да и потом думать некому. Все карманы набивают,кому думать надо. Строим,развиваем регионы,повышаем качество-все в одном лице.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 августа 2018, 18:25

      На показуху кончились деньги.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 6 августа 2018, 18:02

      какой дебил это придумал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 августа 2018, 17:48

      Жаль давно убиты и челноки, и ипэшники...Так хоть можно было бы их пустить поторговать. Все какая то копейка и рабочие места. А так...Долги за свет и тепло, отключение от них, течь и медленное разрушение.

      7
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      Рейтинг: +1126

      richi > Патронташ 6 августа 2018, 22:07

      Почему медленное то?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > richi 7 августа 2018, 06:52

      Согласен.Не исключен вариант,когда местами будет обваливаться шумно и быстро.

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 6 августа 2018, 17:37

      Сбагрили.все,как и полагалось.губернаторы на местах от счастья млеют теперь.

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 августа 2018, 17:29

      Пипец теперь этим стадионам :)) В казне денег нет на их содержание, сплавили регионам.... А у регионов деньги откуда???

      10
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > la verdad 6 августа 2018, 18:00

      нихерасебе "сплавили" - вот бы еще метро подземное бы так "сплавили", а то 60 лет всё думают строить аль нет.
      И за аэропорт спасибо, а то бы "сараем" еще лет 50 пользовались. Две набережных сплавили, главную улицу наконец то до сплавили, еще ряд улиц до ума довели, теперь приятно и погулять. Так что за такое "сплавление" только за, а то у нас кроме столиц хер кому что сплавляют.
      Это про Ростов если что.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > FanatSerj 6 августа 2018, 19:18

      Видимо, для тебя станет новостью, что во всем мире развитием инфраструктуры занимаются местные власти. В нашей стране нужно дождаться какого-то события мирового масштаба (чтобы устроить показуху), для того чтобы несколько городов получили подачку из центра. А как же остальные города и области??? Не думал??? Просто тебе, как ещё 90% россиян нас рать на соотечественников:) Ваш девиз "моя хата с краю"!!!
      А будущее твоих набережных, стадионов и других прекрасных объектов, наспех построенных к ЧМ и ОИ - уже вовсю выкладывают в интернет:)

      6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > FanatSerj 6 августа 2018, 22:02

      Во всех цивилизованных странах бОльшая часть налогов остается в местных(региональных) бюджетах. На эти деньги они и развивают инфраструктуру и содержат ее. У нас все с точностью до наоборот. И вот теперь, когда на пустые региональные бюджеты свалят все это "богатство", которое не на что содержать, вот здесь то они (регионы) и попляшут.
      Приготовиться "радоваться" врачам , учителям и остальным бюджетникам.

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi > kykyi 6 августа 2018, 22:10

      В России неоколониализм уже давно. Вся Россия на Москву пашет.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > la verdad 6 августа 2018, 23:16

      ну так херово они занимаются развитием инфраструктуры, ну хотя ладно все ныли про садики, теперь в каждом дворе их понатыкали.
      Вот я и не пойму что ныть то, если уж уже дождались этого события мирового масштаба и за сраку лет занялись инфраструктурой.
      Нормально все построено, никакой стадион не развалился, ничто не уплыло. И в Сочи спустя 4 года был, ничего никуда не делось и дороги и отели с инфраструктурой, причем теперь там можно нормально заселиться в достойных условиях за адекватную цену, а не за ******** за который можно в Турции две недели гулять за все включено.
      А не говорю что у нас в стране все прелестно, но вот Олимпиада, ЧМ это исторические события, которым прошлым поколениям и увидеть то не снилось. И опять что ныть то, что прям какие то громадины понастроили, это всего лишь 45-тысячники (плюс/минус) и их всего 10, а где и еще меньше, это даже не средний это минимум для современного футбольного стадиона. И уж 10 стадионов самая большая страна в мире уж может себе позволить иметь.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > FanatSerj 7 августа 2018, 17:28

      Подрядчиками строительства всех этих объектов, как ни странно, оказались "друзья путина" и подряды они получили без конкурсов. Уверяю тебя. были бы нормальные конкурсы, все это можно было бы построить качественней быстрей и дешевле. Или по другому, за эти деньги дорог было бы в разы больше по километражу.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > kykyi 7 августа 2018, 18:02

      "если бы да кабы", могли и вообще ничего не строить как это было последние лет 30-ть, разворовать и всё.
      Тут за последнее 10-тие наконец то началось и строительство и производство в стране открывать, хоть что то уже и регионам перепадать начало.
      Я не понимаю как можно не видеть, что сейчас лучше чем было в 90-е, не всё хорошо, а ЛУЧШЕ и идет постепенный прогресс.
      Причем есть ресурсы даже в Сирии что то там ковырятся и военную технику обкатывать, я вот на Кавказе служил и это был полный трындец, какой там воевать 58-я армия почти вся из школоты состояла, дохли как мухи, даже целостность страны защитить не могли.
      А вообще конечно если более глобально, то нехер было СССР просерать тому поколению у которого загорелось "свободу" почувствовать, сейчас развалим страну и все нас дружно будут во всем мире любить )))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > FanatSerj 7 августа 2018, 19:17

      1 Своровать из бюджета ничего не строя невозможно, нелзя туда просто запустить руку и вытащить деньги.
      2 Откуда ты взял, что инвестиции расту, они с 2012 года уверенно идут вниз, как внутренние так и иностранные ( сократились в 4 раза( на 400%).
      Закрылось масса заводов и фабрик.
      Стоимость активов "друзей путина", да выросла и НАМНОГО!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > kykyi 7 августа 2018, 21:38

      1. ахх-хааа-хаа "НЕЛЬЗЯ" - сколько лет то отроду? Ельцина то хоть помните? Горбачева?
      2. это же хорошо что друзей Путина, хуже же было если врагов, нахрена нам в стране нужны богатые враги президента ?
      Логика же Ватсон. Вот такие "не друзья" страну и разворовали и теперь кукую на туманном альбионе, а кто то и не дожил.

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      Рейтинг: +1126

      richi > FanatSerj 7 августа 2018, 22:24

      Для того, что бы метро московское содержать, вся страна херачит. Пол страны бы в асфальт закатали.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > FanatSerj 8 августа 2018, 06:02

      Извините великодушно, а вам сколько лет от роду?
      Вы себе как представляете бюджет страны, как хранилище с кучей наличных бумажек? Вам есть разница кто вас обкрадывает, когда свои это лучше?
      Закончим на этом.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > kykyi 8 августа 2018, 09:20

      вопрос на вопрос, ну тогда все ясно )))

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > richi 8 августа 2018, 09:25

      Метро есть в Волгограде, в Нижнем Новгороде, не в одну Москву все упирается. Тот же Ростов и Краснодар не то что доросли, они уже и переросли стадию, когда в нем должно появиться метро.
      Сможет ли тот же Ростов содержать метро ? почему бы и нет.
      Сможет ли Ростов из своего бюджета построить метро? да никогда он его не построит.
      Тут примерно такая же аналогия как с Крымским мостом, не из бюджета Крыма же его строили.

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      Рейтинг: +1126

      richi > FanatSerj 8 августа 2018, 22:20

      Из бюджета России Москва содержится. Практически все крупные организации в Москве зарегистрированы. Другого отношения, как регистрация, эти фирмы к Москве не имеют. Но налоги то оседают и пилятся в столице. Россия это колония Москвы. Даже исторически.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > FanatSerj 8 августа 2018, 22:33

      Да я тебя дружок знаю!!!! С какой ты уверенностью факты коверкаешь, дешёвка ольгинская:))) Свою "правду" (про "садики в каждом дворе", "лихие 90-е", "технику в Сирии обкатывать", "кругом враги") можешь зрителям первого канала рассказывать.
      Также можешь целовать всех друзей президента в зад по кругу:)))
      Твою методичку я читал ещё год назад, тролль кремлёвский :)))

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > la verdad 9 августа 2018, 12:47

      ахх-хаа-хааа, перегрелся на солнышке? Ну ничего бывает, может и вылечат, а может и нет ))
      Но рассмешил от души, спасибо.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 6 августа 2018, 17:26

      Целый год стадионы передавать будут? Построить было легче, чем передать из ведомства в ведомство.

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