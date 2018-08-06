Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» отказался встретиться с Моуринью, сославшись на нехватку времени

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моруинью разочарован отсутствием личных встреч с исполнительным директором Эдом Вудвордом в это трансферное окно.

Португальца не устраивают действия одного из руководителей клуба нынешним летом.

Специалист попросил Вудворда о встрече во время предсезонного турне команды по США. Но директор заявил, что он слишком занят, поскольку работает над приобретениями до закрытия трансферного окна в АПЛ.

Моуринью ожидает, что «Юнайтед» подпишут еще одного футболиста. Скорее всего, это будет защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд,

Кроме того, португалец раздражен сообщениями СМИ, будто он имеет полную поддержку клуба в трансферном окне, поскольку этим летом «Манчестер Юнайтед» потратил лишь 73 миллиона фунтов стерлингов – на 100 миллионов меньше, чем «Ливерпуль».