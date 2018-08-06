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    Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» отказался встретиться с Моуринью, сославшись на нехватку времени

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моруинью разочарован отсутствием личных встреч с исполнительным директором Эдом Вудвордом в это трансферное окно.

    Португальца не устраивают действия одного из руководителей клуба нынешним летом.

    Специалист попросил Вудворда о встрече во время предсезонного турне команды по США. Но директор заявил, что он слишком занят, поскольку работает над приобретениями до закрытия трансферного окна в АПЛ.

    Моуринью ожидает, что «Юнайтед» подпишут еще одного футболиста. Скорее всего, это будет защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд,

    Кроме того, португалец раздражен сообщениями СМИ, будто он имеет полную поддержку клуба в трансферном окне, поскольку этим летом «Манчестер Юнайтед» потратил лишь 73 миллиона фунтов стерлингов – на 100 миллионов меньше, чем «Ливерпуль».

    Источник: Tribalfootball

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    06.08.2018 16:53
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 13:11

      Когда в клубе нет понимания, это всегда плохо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 августа 2018, 03:49

      давай говорит 10 встретимся )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 19:08

      динамят похоже Жозе и на новые приобретения надежда для него тает с каждым мгновением)

      2
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