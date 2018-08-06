Куртуа после поражения от «Манчестер Сити» сообщил Сарри, что хочет покинуть «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа сообщил новому главному тренеру команды Маурицио Сарри, что хочет уйти из клуба.

После воскресного поражения в Суперкубке Англии от «Манчестер Сити» (0:2) итальянский специалист заявил, что Куртуа может быть продан, если игрок хочет покинуть «Челси».

Куртуа, который вернулся к тренировкам с «Челси» в понедельник, во время беседы дал понять Сарри свои намерения Сарри.

Куртуа интересуется «Реал». Этим летом лондонцы уже отклонили несколько предложений мадридцев по трансферу вратаря. Ранее агент футболиста умолял «Челси» позволить его клиенту уйти, заявив, что у голкипера есть предложение от «Реала».