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    Куртуа после поражения от «Манчестер Сити» сообщил Сарри, что хочет покинуть «Челси»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа сообщил новому главному тренеру команды Маурицио Сарри, что хочет уйти из клуба.

    После воскресного поражения в Суперкубке Англии от «Манчестер Сити» (0:2) итальянский специалист заявил, что Куртуа может быть продан, если игрок хочет покинуть «Челси».

    Куртуа, который вернулся к тренировкам с «Челси» в понедельник, во время беседы дал понять Сарри свои намерения Сарри.

    Куртуа интересуется «Реал». Этим летом лондонцы уже отклонили несколько предложений мадридцев по трансферу вратаря. Ранее агент футболиста умолял «Челси» позволить его клиенту уйти, заявив, что у голкипера есть предложение от «Реала».

    Источник: ESPN

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    06.08.2018 14:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 7 августа 2018, 12:08

      Работа Реала ощутима.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 6 августа 2018, 16:43

      На месте Челси, я бы обратил внимание на Шмейхеля

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      Рейтинг: +309

      Ден71 > BlackMurder 7 августа 2018, 16:13

      Он к ним пойдет )

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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 6 августа 2018, 15:36

      Неудивительно. Перспективы Челси туманны, пока серьезную роль играет такой персонаж, как Грановская. Хорошо хоть удалось не позволить переговоры по Сарри сорвать. Очень много неоднозначных решений, которые , сугубо по моему мнению, принимаются на почве непрофессионализма. Несомненно не одна она виновата в проблемах в клубе. Но основные претензии британских болельщиков направлены именно в её сторону не просто так.
      С другой стороны, не факт, что ситуация в Реале после крупных перестроений будет значительно лучше. Так что Тибо следует быть осмотрительнее при выборе следующего клуба.

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 6 августа 2018, 15:22

      блин, ну че все разбегаются то от Сарри...так и останется с одним Моратой

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      Рейтинг: +139

      DS7 > Мария Мария 6 августа 2018, 15:50

      Да ну кто все? Куртуа ноет третий или четвёртый год уже. Без сомнения, вратарь очень высокого уровня, но нытик редкостный. Не хочешь играть за клуб = нет мотивации. Поэтому пускай уходит, он не невосполнимая потеря

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