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    Семак – о матче с «Арсеналом»: «Результат скользкий. Хотелось бы забивать больше и доводить дело до победы раньше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).

    «Игра сложная. Результат скользкий. Он держал в напряжении до финального свистка. «Арсенал» – организованная команда. Хотелось бы забивать больше и доводить дело до победы раньше.

    Но по желанию и настрою у нас все нормально. Надо прибавить в плане стандартов. Будем работать над этим компонентом. А так – заслуженная трудовая победа», – сказал Семак.

    «Зенит» победил во втором матче подряд и возглавил турнирную таблицу.

    Источник: Sport24

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    04.08.2018 19:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 августа 2018, 20:06

      Пока всё натужно, но иного и не приходилось ожидать. Тренер и команда притираются, ещё предстоит много работы и пока результат важнее. Игра придёт, футболисты наберут необходимой игровой кондиции и функционала, наладят игровые связи, прибавят в исполнении стандартов.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2018, 20:00

      а кому забивать, если нет мастеровитых игроков

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