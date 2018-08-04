Семак – о матче с «Арсеналом»: «Результат скользкий. Хотелось бы забивать больше и доводить дело до победы раньше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).

«Игра сложная. Результат скользкий. Он держал в напряжении до финального свистка. «Арсенал» – организованная команда. Хотелось бы забивать больше и доводить дело до победы раньше.

Но по желанию и настрою у нас все нормально. Надо прибавить в плане стандартов. Будем работать над этим компонентом. А так – заслуженная трудовая победа», – сказал Семак.

«Зенит» победил во втором матче подряд и возглавил турнирную таблицу.