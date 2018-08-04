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  • Эрнандес: «Почувствовал величие ЦСКА еще в 2010 году. Уже тогда захотелось перейти в этот клуб»

Эрнандес: «Почувствовал величие ЦСКА еще в 2010 году. Уже тогда захотелось перейти в этот клуб»

4 августа 2018, 15:42
8

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес признался, что еще в 2010 году захотел перейти в московский клуб. По словам уругвайца, это желание возникло после двух поражений его тогдашней команды «Палермо» от ЦСКА в еврокубках.

«О классе и величии ЦСКА говорит тот факт, что команда шесть лет подряд выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Значит, это команда топ-класса, обладающая всем необходимым, чтобы представлять страну на международной арене.

Ещe в 2010 году, будучи игроком «Палермо», почувствовал на себе силу армейцев. Уже тогда захотелось стать однажды игроком ЦСКА», – сказал Эрнандес.

В сезоне-2010/11 ЦСКА дважды победил «Палермо» (3:1, 3:0) в групповом раунде Лиги Европы.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эрнандес Абель
Комментарии (8)
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GoldPlayFIFARus9
1533386801
С детства за ЦСКА!!!
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insider_retro
1533386930
Статус команды надо поддерживать так же, как и штаны, - всегда и везде!!.. Так что, не подводи, парниша!..
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Vickont
1533387538
Что ж ты в 14 году выбрал деньги "Халла", а не ЛЧ с ЦСКА?
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Garrincha58
1533389001
сбылась детская мечта Абеля!!!
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Полная Канистра
1533389466
тебе эстафетная палочка и держи традиции
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OfaZavr
1533395416
ну да конечно, чего только не скажешь после долгожданного перехода еще учитывая историю травм, посмотрим на деле что продемонстрирует.
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neofizer
1533396629
правильно
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zigbert
1533407327
А что раньше не мог перейти?
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