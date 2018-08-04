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    Эрнандес: «Почувствовал величие ЦСКА еще в 2010 году. Уже тогда захотелось перейти в этот клуб»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес признался, что еще в 2010 году захотел перейти в московский клуб. По словам уругвайца, это желание возникло после двух поражений его тогдашней команды «Палермо» от ЦСКА в еврокубках.

    «О классе и величии ЦСКА говорит тот факт, что команда шесть лет подряд выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Значит, это команда топ-класса, обладающая всем необходимым, чтобы представлять страну на международной арене.

    Ещe в 2010 году, будучи игроком «Палермо», почувствовал на себе силу армейцев. Уже тогда захотелось стать однажды игроком ЦСКА», – сказал Эрнандес.

    В сезоне-2010/11 ЦСКА дважды победил «Палермо» (3:1, 3:0) в групповом раунде Лиги Европы.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.08.2018 15:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 21:28

      А что раньше не мог перейти?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 4 августа 2018, 18:30

      правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 18:10

      ну да конечно, чего только не скажешь после долгожданного перехода еще учитывая историю травм, посмотрим на деле что продемонстрирует.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 августа 2018, 16:31

      тебе эстафетная палочка и держи традиции

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2018, 16:23

      сбылась детская мечта Абеля!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 4 августа 2018, 15:58

      Что ж ты в 14 году выбрал деньги "Халла", а не ЛЧ с ЦСКА?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70532

      insider_retro 4 августа 2018, 15:48

      Статус команды надо поддерживать так же, как и штаны, - всегда и везде!!..
      Так что, не подводи, парниша!..

      13
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 4 августа 2018, 15:46

      С детства за ЦСКА!!!

      3
      Ответить
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