Эрнандес: «Почувствовал величие ЦСКА еще в 2010 году. Уже тогда захотелось перейти в этот клуб»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес признался, что еще в 2010 году захотел перейти в московский клуб. По словам уругвайца, это желание возникло после двух поражений его тогдашней команды «Палермо» от ЦСКА в еврокубках.

«О классе и величии ЦСКА говорит тот факт, что команда шесть лет подряд выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Значит, это команда топ-класса, обладающая всем необходимым, чтобы представлять страну на международной арене.

Ещe в 2010 году, будучи игроком «Палермо», почувствовал на себе силу армейцев. Уже тогда захотелось стать однажды игроком ЦСКА», – сказал Эрнандес.

В сезоне-2010/11 ЦСКА дважды победил «Палермо» (3:1, 3:0) в групповом раунде Лиги Европы.