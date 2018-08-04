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    Черчесов: «Лучше, когда лимит не на поле, а в заявке»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о действующем в российском чемпионате лимите на легионеров.

    – По мне лучше, когда лимит не на поле, а в заявке. В заявке 25 футболистов, условно из них должно быть не больше 8 иностранцев.

    – Вам же это невыгодно как тренеру сборной.

    – А вы хотите, чтобы россияне вводились в состав искусственно?

    – Должны быть места, как в европейских чемпионатах, под своих воспитанников. Должны защищаться права игроков с российским паспортом – но на поле пусть выходит тот, кто выигрывает конкуренцию. Это правильно, на мой взгляд.

    – На мой – тоже. Другое дело, когда смотришь заявку, не буду называть клубы, там 18 легионеров, а играют-то 6.

    Не лучше ли сделать 8 в заявке, и тогда ни один клуб не позволит себе брать в команду второсортного легионера.

    Карпин: «Футбол в России губят большие деньги и лимит на легионеров»

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.08.2018 01:40
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 августа 2018, 14:38

      Да уже лет 5 от этом толдычат все кто хоть знаком с футбольной кухней, даже уже чуть два раза не приняли, но воз и нынче там, есть люди, которым это сильно не выгодно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 14:56

      Смысл в этом есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 4 августа 2018, 06:02

      Вообще прав Саламыч полностью. Почему бы не попробовать такой вариант?

      7
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      Рейтинг: +6979

      1bear > 19831170 4 августа 2018, 07:46

      ...согласен на 200 %...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 августа 2018, 05:30

      Но с другой стороны, лучше когда Смолов и Кокорин не на поле, а в заявке лишь. Типа Погребняка.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > vick-north-west 4 августа 2018, 07:49

      Посмотрим на Смолова и Кокорина в этом сезоне прежде чем делать выводы! А то многие считают что футболисты не люди и должны только тренеровать я и играть! Ложится в 9 вставать в 6 и так каждый день. А сами болельщики будут курить травку, бухать, ходить по ночным клубам и с дивана хаить футболистов.

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Отчаянный Пердун 4 августа 2018, 07:55

      Да ну, я даже в 50 лет, чтобы не попёрли с работы, почти 100% соблюдаю режим и ограничиваю вредные привычки.

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