Черчесов: «Лучше, когда лимит не на поле, а в заявке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о действующем в российском чемпионате лимите на легионеров.

– По мне лучше, когда лимит не на поле, а в заявке. В заявке 25 футболистов, условно из них должно быть не больше 8 иностранцев.

– Вам же это невыгодно как тренеру сборной.

– А вы хотите, чтобы россияне вводились в состав искусственно?

– Должны быть места, как в европейских чемпионатах, под своих воспитанников. Должны защищаться права игроков с российским паспортом – но на поле пусть выходит тот, кто выигрывает конкуренцию. Это правильно, на мой взгляд.

– На мой – тоже. Другое дело, когда смотришь заявку, не буду называть клубы, там 18 легионеров, а играют-то 6.

Не лучше ли сделать 8 в заявке, и тогда ни один клуб не позволит себе брать в команду второсортного легионера.

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