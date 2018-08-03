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  • Черчесов: «Надо, чтобы стал традицией поход Путина на матч сборной России. Потихоньку перетягиваем его из хоккея»

Черчесов: «Надо, чтобы стал традицией поход Путина на матч сборной России. Потихоньку перетягиваем его из хоккея»

3 августа 2018, 23:32
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о влиянии президента РФ Владимир Путин на игру национальной команды.

«Для нас и для ребят интерес президента – дополнительный стимул. Он был, между прочим, на первом матче Кубка конфедераций, мы выиграли 2:0. Первый матч на ЧМ при Путине – 5:0. Надо, чтобы это в традицию превратилось, чтобы президент ходил на наши игры. Кстати, когда мы общались, пригласили его и Новогорск наш посетить.

Потихоньку из хоккея перетягиваем. Перед матчами он звонил и после игры благодарил. Футболисты это знают, я им телеграфно передавал какие-то вещи, которыми он делился. Своей работой мы спокойно будем убеждать, что стали интересны. Вот и все», – сказал Черчесов.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Путин Владимир
Комментарии (8)
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ВетеR
1533329161
Стасик ,явно болен...(( Ещё в пару нужен Д.Медведев,для сна
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mutabor0992
1533329676
Цирк-уродов.
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3a zenit
1533330425
вылизывает из жопы Путина местечко у госкорыта.Заслуга сборной не тренера,а игроков которые выложились как желали болельщики.Усатый тренер бездарь!
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prezent2017
1533331097
Пристраивается как лучше ж... лизать. Александром Невским себя возомнил.
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Мортус
1533334467
Большой политик из чабана уже вылезает вовсю.
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Патронташ
1533352683
Перетягивайте,Стас и правда потихоньку. Лучше всего на андоррах и люксембургах. На шведах и прочих хорватах не рискуйте ни его имиджем, ни своим в его глазах. А то будет как с Уругваем.
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zigbert
1533381425
Для этого нужно создать "Ночную футбольную лигу".
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