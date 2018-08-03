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    Черчесов: «Надо, чтобы стал традицией поход Путина на матч сборной России. Потихоньку перетягиваем его из хоккея»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о влиянии президента РФ Владимир Путин на игру национальной команды.

    «Для нас и для ребят интерес президента – дополнительный стимул. Он был, между прочим, на первом матче Кубка конфедераций, мы выиграли 2:0. Первый матч на ЧМ при Путине – 5:0. Надо, чтобы это в традицию превратилось, чтобы президент ходил на наши игры. Кстати, когда мы общались, пригласили его и Новогорск наш посетить.

    Потихоньку из хоккея перетягиваем. Перед матчами он звонил и после игры благодарил. Футболисты это знают, я им телеграфно передавал какие-то вещи, которыми он делился. Своей работой мы спокойно будем убеждать, что стали интересны. Вот и все», – сказал Черчесов.

    Сборная России встретилась с Путиным. Шутки Дзюбы, мяч без слежки, злость Гамовой

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2018 23:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 14:17

      Для этого нужно создать "Ночную футбольную лигу".

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 4 августа 2018, 06:18

      Перетягивайте,Стас и правда потихоньку. Лучше всего на андоррах и люксембургах. На шведах и прочих хорватах не рискуйте ни его имиджем, ни своим в его глазах. А то будет как с Уругваем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      Мортус 4 августа 2018, 01:14

      Большой политик из чабана уже вылезает вовсю.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 00:18

      Пристраивается как лучше ж... лизать. Александром Невским себя возомнил.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 августа 2018, 00:07

      вылизывает из жопы Путина местечко у госкорыта.Заслуга сборной не тренера,а игроков которые выложились как желали болельщики.Усатый тренер бездарь!

      3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 3 августа 2018, 23:54

      Цирк-уродов.

      5
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 3 августа 2018, 23:46

      Стасик ,явно болен...((
      Ещё в пару нужен Д.Медведев,для сна

      5
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