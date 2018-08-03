Черчесов: «Надо, чтобы стал традицией поход Путина на матч сборной России. Потихоньку перетягиваем его из хоккея»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о влиянии президента РФ Владимир Путин на игру национальной команды.

«Для нас и для ребят интерес президента – дополнительный стимул. Он был, между прочим, на первом матче Кубка конфедераций, мы выиграли 2:0. Первый матч на ЧМ при Путине – 5:0. Надо, чтобы это в традицию превратилось, чтобы президент ходил на наши игры. Кстати, когда мы общались, пригласили его и Новогорск наш посетить.

Потихоньку из хоккея перетягиваем. Перед матчами он звонил и после игры благодарил. Футболисты это знают, я им телеграфно передавал какие-то вещи, которыми он делился. Своей работой мы спокойно будем убеждать, что стали интересны. Вот и все», – сказал Черчесов.

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