Главные новости дня. «Локомотив» договаривается по Смолову, «Армавир» снимется с ФНЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2018 21:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 августа 2018, 05:56

      Ну и где локо договорился ?для чего в заголовке писать одно а новость вчерашняя что локо хочет купить

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      Рейтинг: +36

      AEerr 4 августа 2018, 05:38

      интересно!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 августа 2018, 22:45

      сейчас главное купить кого нибудь нужного чтобы продать кого нибудь не нужного

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