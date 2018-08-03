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  • Главные новости дня. «Локомотив» договаривается по Смолову, «Армавир» снимется с ФНЛ

Главные новости дня. «Локомотив» договаривается по Смолову, «Армавир» снимется с ФНЛ

3 августа 2018, 21:45
4

«Сантос» требует от «Зенита» 10 миллионов за Вериссимо. Трансфер может состояться на следующей неделе.

«Газпром» стал спонсором «Аустрии». Корпорация финансирует «Зенит».

«Краснодар» хочет получить за Смолова 10 миллионов, «Локомотив» предлагает 8.

РПЛ. Гол Полоза принес «Рубину» ничью в матче с «Динамо».

УПЛ. Киевское «Динамо» победило «Шахтер».

Мората сменил девятый номер на 29-й в честь даты рождения своих сыновей.

«Армавир» начал процедуру снятия клуба с ФНЛ.

Видаль близок к переходу в «Барселону».

Матч «Зенит» – «Динамо» Мн в Лиге Европы пройдет на «Петровском».

Матч «Рубин» – «Зенит» перенесен на 13 августа из-за участия петербуржцев в Лиге Европы.

Роман Еременко хочет подписать контракт с клубом РПЛ с возможностью покинуть его зимой.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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KARAT777
1533325515
сейчас главное купить кого нибудь нужного чтобы продать кого нибудь не нужного
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AEerr
1533350328
интересно!
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anri1703
1533351410
Ну и где локо договорился ?для чего в заголовке писать одно а новость вчерашняя что локо хочет купить
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