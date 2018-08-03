Главные новости дня. «Локомотив» договаривается по Смолову, «Армавир» снимется с ФНЛ

«Сантос» требует от «Зенита» 10 миллионов за Вериссимо. Трансфер может состояться на следующей неделе.

«Газпром» стал спонсором «Аустрии». Корпорация финансирует «Зенит».

«Краснодар» хочет получить за Смолова 10 миллионов, «Локомотив» предлагает 8.

РПЛ. Гол Полоза принес «Рубину» ничью в матче с «Динамо».

УПЛ. Киевское «Динамо» победило «Шахтер».

Мората сменил девятый номер на 29-й в честь даты рождения своих сыновей.

«Армавир» начал процедуру снятия клуба с ФНЛ.

Видаль близок к переходу в «Барселону».

Матч «Зенит» – «Динамо» Мн в Лиге Европы пройдет на «Петровском».

Матч «Рубин» – «Зенит» перенесен на 13 августа из-за участия петербуржцев в Лиге Европы.

Роман Еременко хочет подписать контракт с клубом РПЛ с возможностью покинуть его зимой.