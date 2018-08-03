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    Роман Еременко хочет подписать контракт с клубом РПЛ с возможностью покинуть его зимой при получении более выгодного предложения

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил подробности дальнейшего продолжения карьеры экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

    31-летний футболист был дисквалифицирован осенью 2016 года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает в октябре.

    «Вариантов в России довольно много у Романа, все их давно перечисляли. Это и «Спартак», безусловно, это и ЦСКА, это и «Краснодар», и «Локомотив». Какие основные параметры выбора Еременко? Не будем скрывать, что главный выбор у Романа – это финансовый аспект, клуб, который сможет предложить наиболее выгодные условия для футболиста.

    И второй, может быть, даже более важный аспект для Еременко: зимой Роман хотел бы рассмотреть вариант с отъездом за рубеж. То есть команда, которая сейчас подпишет контракт с полузащитником, будет иметь пункт в контракте, по которому Еременко при получении более выгодного финансового предложения сможет уехать за границу. Сейчас, если Роман подпишет контракт с командой РПЛ, а это важно, чтобы проявить себя именно в стране, где он выступал последние годы, то этот клуб будет иметь пункт, по которому Еременко в январе покинет команду, дабы оказаться в стране или в клубе, который сможет удовлетворить его финансовые запросы», – сказал Арустамян в своем видеоблоге «Секретные материалы» в YouTube.

    Источник: YouTube

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    03.08.2018 12:16
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 4 августа 2018, 00:36

      сафсэм дэбил... коксом весь моск испортил

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 августа 2018, 22:13

      он что решил что супер звезда еще не известно что он из себя сейчас представляет

      0
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      Рейтинг: +17852

      ilichkadr 3 августа 2018, 21:57

      Арустамяна явно понесло. Неужели найдется какой-то идиот, который подпишет с Еременко какой-либо контракт!? Что касаемо его отъезда за рубеж, то его даже в финский любительский клуб не возьмут.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 августа 2018, 21:37

      А Роман с кокой точно завязал? Или перешёл на более лёгкие заменители? Чтобы проявить себя, нужно закрепиться в составе одного из лидеров ПФЛ, а это будет весьма непросто. С учётом возраста и отсутствия практики в целых три года!
      Да и чаяния его расчитаны, получается, на весьма скромный гешефт с перепродажи игрока. При самом лучшем раскладе. Но никак не для укрепления команды. Не думаю, что продавшему Головина за 30 млн. евро ЦСКА весьма скромный гешефт, да ещё и при благоприятно складывающихся обстоятельствах, вообще интересен...?! Куда прибыльнее хорошо выступать в Лиге Чемпионов! И зарабатывать деньги игрой, а не перепродажей "кокаинщика", который уже однажды команду сильно подвёл.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 августа 2018, 20:54

      По-моему он не перестал употреблять кокаин, если его так "торкнуло"!

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 августа 2018, 19:01

      Мало ли кто что хочет?Арустамян опять придумывает.Думаю он многим бы пригодился,но на пол года?Да он и форму набрать не успеет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 18:56

      хитер однако, на таких условий желающих думаю поубавится)

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 18:54

      Создать ажиотаж, а там может кто и клюнет.

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 августа 2018, 18:11

      Ну я думаю что такой "футболист" мало кому нужен даже в нашем болоте!

      6
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 3 августа 2018, 16:04

      А может Роман Ерёменко хочет ничего не делать и при этом еще получать заработную плату???

      6
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