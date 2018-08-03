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  • Роман Еременко хочет подписать контракт с клубом РПЛ с возможностью покинуть его зимой при получении более выгодного предложения

Роман Еременко хочет подписать контракт с клубом РПЛ с возможностью покинуть его зимой при получении более выгодного предложения

3 августа 2018, 12:16
40

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил подробности дальнейшего продолжения карьеры экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

31-летний футболист был дисквалифицирован осенью 2016 года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает в октябре.

«Вариантов в России довольно много у Романа, все их давно перечисляли. Это и «Спартак», безусловно, это и ЦСКА, это и «Краснодар», и «Локомотив». Какие основные параметры выбора Еременко? Не будем скрывать, что главный выбор у Романа – это финансовый аспект, клуб, который сможет предложить наиболее выгодные условия для футболиста.

И второй, может быть, даже более важный аспект для Еременко: зимой Роман хотел бы рассмотреть вариант с отъездом за рубеж. То есть команда, которая сейчас подпишет контракт с полузащитником, будет иметь пункт в контракте, по которому Еременко при получении более выгодного финансового предложения сможет уехать за границу. Сейчас, если Роман подпишет контракт с командой РПЛ, а это важно, чтобы проявить себя именно в стране, где он выступал последние годы, то этот клуб будет иметь пункт, по которому Еременко в январе покинет команду, дабы оказаться в стране или в клубе, который сможет удовлетворить его финансовые запросы», – сказал Арустамян в своем видеоблоге «Секретные материалы» в YouTube.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Еременко Роман Арустамян Нобель
Комментарии (40)
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KOLBIS
1533288083
рассмотреть вариант с отъездом за рубеж...в Колумбию...
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Пестрый
1533288233
Смешно прямо что безработный бывший наркоман может еще какие то условия выставлять)
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insider_retro
1533288415
Нобель, как обычно, нафонтанировал ряд вариантов, далёких от инсайда и не очень очевидных по сути...
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Vickont
1533289202
Интересно, а зимой Ромка выберет Белорусское Динамо-Брест?)
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Kulimen
1533290849
Видимо денег на герыч не хватает.
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Полная Канистра
1533291068
ну дурно 2х зайцев одним выстрелом хочет свалить Надо ещё показать свою игру на что ты в данный момент способен после отлучки
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Рубик Докоян
1533298873
Похоже, что Рому торкнуло, и он полагает, что все мечтают с ним заключить выгодный для него в финансовом плане контракт.
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Randy Ram
1533301448
А может Роман Ерёменко хочет ничего не делать и при этом еще получать заработную плату???
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Сильвербой
1533309061
Ну я думаю что такой "футболист" мало кому нужен даже в нашем болоте!
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OfaZavr
1533311797
хитер однако, на таких условий желающих думаю поубавится)
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