Роман Еременко хочет подписать контракт с клубом РПЛ с возможностью покинуть его зимой при получении более выгодного предложения

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил подробности дальнейшего продолжения карьеры экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

31-летний футболист был дисквалифицирован осенью 2016 года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает в октябре.

«Вариантов в России довольно много у Романа, все их давно перечисляли. Это и «Спартак», безусловно, это и ЦСКА, это и «Краснодар», и «Локомотив». Какие основные параметры выбора Еременко? Не будем скрывать, что главный выбор у Романа – это финансовый аспект, клуб, который сможет предложить наиболее выгодные условия для футболиста.

И второй, может быть, даже более важный аспект для Еременко: зимой Роман хотел бы рассмотреть вариант с отъездом за рубеж. То есть команда, которая сейчас подпишет контракт с полузащитником, будет иметь пункт в контракте, по которому Еременко при получении более выгодного финансового предложения сможет уехать за границу. Сейчас, если Роман подпишет контракт с командой РПЛ, а это важно, чтобы проявить себя именно в стране, где он выступал последние годы, то этот клуб будет иметь пункт, по которому Еременко в январе покинет команду, дабы оказаться в стране или в клубе, который сможет удовлетворить его финансовые запросы», – сказал Арустамян в своем видеоблоге «Секретные материалы» в YouTube.