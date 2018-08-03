Матч «Рубин» – «Зенит» перенесен на 13 августа из-за участия петербуржцев в Лиге Европы

А Фурсенки с Прядкиными легко договорились и матч Зенита с Рубином перенесли на понедельник, наплевав на интересы тысяч любителей футбола Татарстана. Газпромовские, обомлевшие от наглости Бердыевской банды и унижения ею "Краснодара","даже своих фанов кинули на бабло, ради того чтобы сбить настрой у соперника и свои трусы поменять... еще до игры. Рубину" и его фанам ручные Прядкинские управленцы свинью подложили, уменьшив шансы болел казанских попасть на стадион... А потом, ставленник Гинера, Президент РПЛ, критикует Казань по низкой посещаемости. И самое смешное, что Фурса запросил переноса матча, аргументируя СЛОЖНЫМ выездом аж в МИНСК за 600 км, к футбольному карлику !!! Позорники.
Видя выкрутасы ручной РПЛ с Прядкиным, болелам "Рубина" нужно сделать все, что бы максимально наполнить стадион и поддержать команду, так же мощно, как и в матче с "Краснодаром"... именно на срыв посещаемости в понедельник и на сбой команды в подготовке к матчу, решалы питерские и столичные и расчитывают... Других причин для переноса просто НЕТ, а трудности с выездом в гости в МИНСК ПРОСТО СМЕШНЫ. ОНИ БОЯТСЯ "РУБИН" и народ казанский должен сделать все, чтобы помочь команде унизить этих "мудрецов", привыкших в кабинетах футбольные проблемы решать, а не на поле.
РПЛ сообщила о переносе матча третьего тура между «Рубином» и «Зенитом».
Встреча, которая изначально должна была пройти в воскресенье, 12 августа, состоится в понедельник, 13 числа.
Игру перенесли из-за участия петербургской команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Матч состоится на «Казань Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.