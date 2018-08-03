Матч «Рубин» – «Зенит» перенесен на 13 августа из-за участия петербуржцев в Лиге Европы

РПЛ сообщила о переносе матча третьего тура между «Рубином» и «Зенитом».

Встреча, которая изначально должна была пройти в воскресенье, 12 августа, состоится в понедельник, 13 числа.

Игру перенесли из-за участия петербургской команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Матч состоится на «Казань Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.