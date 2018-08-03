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    Матч «Рубин» – «Зенит» перенесен на 13 августа из-за участия петербуржцев в Лиге Европы

    РПЛ сообщила о переносе матча третьего тура между «Рубином» и «Зенитом».

    Встреча, которая изначально должна была пройти в воскресенье, 12 августа, состоится в понедельник, 13 числа.

    Игру перенесли из-за участия петербургской команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

    Матч состоится на «Казань Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    03.08.2018 12:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +429

      Qranat 3 августа 2018, 14:42

      А Фурсенки с Прядкиными легко договорились и матч Зенита с Рубином перенесли на понедельник, наплевав на интересы тысяч любителей футбола Татарстана. Газпромовские, обомлевшие от наглости Бердыевской банды и унижения ею "Краснодара","даже своих фанов кинули на бабло, ради того чтобы сбить настрой у соперника и свои трусы поменять... еще до игры. Рубину" и его фанам ручные Прядкинские управленцы свинью подложили, уменьшив шансы болел казанских попасть на стадион... А потом, ставленник Гинера, Президент РПЛ, критикует Казань по низкой посещаемости. И самое смешное, что Фурса запросил переноса матча, аргументируя СЛОЖНЫМ выездом аж в МИНСК за 600 км, к футбольному карлику !!! Позорники.

      Видя выкрутасы ручной РПЛ с Прядкиным, болелам "Рубина" нужно сделать все, что бы максимально наполнить стадион и поддержать команду, так же мощно, как и в матче с "Краснодаром"... именно на срыв посещаемости в понедельник и на сбой команды в подготовке к матчу, решалы питерские и столичные и расчитывают... Других причин для переноса просто НЕТ, а трудности с выездом в гости в МИНСК ПРОСТО СМЕШНЫ. ОНИ БОЯТСЯ "РУБИН" и народ казанский должен сделать все, чтобы помочь команде унизить этих "мудрецов", привыкших в кабинетах футбольные проблемы решать, а не на поле.

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      Рейтинг: +3462

      acor94 3 августа 2018, 13:52

      Шило на мыло. Один день выйграли перед одним матчем и Один день потеряли перед другим. Тем более Казань не самый посещаемый город, так еще и на будний день поставить. Все для людей.

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      Рейтинг: +429

      Qranat > acor94 3 августа 2018, 14:45

      Вы не поняли, что вопрос не в Динамо Минск, которую пройдет даже дубль питерских. Проблема в трусости Фурсы и Семака, пытающихся выкроить себе еще денек перед позором в Казани.

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