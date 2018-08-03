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    «Уфа» позволила России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

    Накануне состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Уфа» на выезде сыграла вничью с «Домжале» – 1:1 (первый матч завершился со счетом 0:0). По сумме двух встреч российский клуб вышел в следующий раунд турнира.

    Благодаря этому результату Россия в рейтинге УЕФА увеличила отрыв от Португалии в борьбе за 6-е место. У России теперь 44,466 очков, у Португалии – 38,232 очка.

    Лидирует в рейтинге Испания (88,569), второй идет Англия (65,320), а замыкает тройку лучших Италия (64,583). Германия занимает четвертое место (59,213).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2018 06:10
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 8 августа 2018, 18:16

      К вопросу некоторых: "Зачем лига Европы"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 августа 2018, 18:21

      А если еще принять во внимание что Риу Аве вылетел, то все получается вообще замечательно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 16:42

      Неплохой результат. Удачной игры и другим нашим клубам.

      7
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 августа 2018, 15:35

      Респект парням из Башнефти!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 3 августа 2018, 13:18

      Приятный результатик...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 августа 2018, 12:55

      Уфа достойно сыграла.Мужики бились до конца. В результате-итог.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 11:20

      очень хорошо, надеюсь и остальные наши клубы поддержат этот задел. и вообщем выступят еще лучше чем в прошлом сезоне.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 3 августа 2018, 10:13

      У-Ф-ф подумалось на 87-й минуте --ДО.ЖАЛи.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 августа 2018, 09:51

      а следующий кто соперником будет у УФЫ ? И вообще в ЛЕ тоже 3 квалиф. раунда как и в ЛЧ ? А то уже что то подзабыл.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > FanatSerj 3 августа 2018, 11:58

      3 раунда, следующий соперник Прогресс Нидеркорн из Люксембурга

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Vickont 3 августа 2018, 13:51

      Спс, ну тогда надо уже в группу прорываться, понятно что из за этого в РПЛ вряд ли куда подняться получиться и кубок слить придется, но лучше уж так. Вон как Ростов пофеерил в еврокубках с Бердыевым.

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > FanatSerj 3 августа 2018, 15:27

      Полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > FanatSerj 3 августа 2018, 19:27

      4 раунда, как и в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 августа 2018, 09:06

      Успехов...

      2
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