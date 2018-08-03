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  • «Уфа» позволила России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

«Уфа» позволила России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

3 августа 2018, 06:10
31

Накануне состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Уфа» на выезде сыграла вничью с «Домжале» – 1:1 (первый матч завершился со счетом 0:0). По сумме двух встреч российский клуб вышел в следующий раунд турнира.

Благодаря этому результату Россия в рейтинге УЕФА увеличила отрыв от Португалии в борьбе за 6-е место. У России теперь 44,466 очков, у Португалии – 38,232 очка.

Лидирует в рейтинге Испания (88,569), второй идет Англия (65,320), а замыкает тройку лучших Италия (64,583). Германия занимает четвертое место (59,213).

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Уфа
Комментарии (31)
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Александ1982
1533266626
Уфа - супер, молодцы!!!с выходом в следующий этап))
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Добрый Бобер
1533266908
Мелочь, а приятно.
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Рубик Докоян
1533271275
Всё будет решаться в групповых этапах ЛЧ и ЛЕ. Там надо обеспечить надёжный отрыв и застолбить 6 место на несколько лет.
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KOLBIS
1533271418
Такое ощущение,что автор статьи заснул,остановившись на Германии,а что на пятом месте Франция и сколько у нее очков,мы догадаемся сами...
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спанчес
1533272204
Бомжале
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bzfar
1533273660
Автор умолчал, что от Франции увеличилось отставание... А Уфа молодец! Может и дальше приносить очки в копилку и повышать свой статус в Европе
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77SAM
1533280396
У-Ф-ф подумалось на 87-й минуте --ДО.ЖАЛи.
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OfaZavr
1533284455
очень хорошо, надеюсь и остальные наши клубы поддержат этот задел. и вообщем выступят еще лучше чем в прошлом сезоне.
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DOCTOR PENALTY
1533299708
Респект парням из Башнефти!
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zigbert
1533303740
Неплохой результат. Удачной игры и другим нашим клубам.
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