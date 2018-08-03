«Уфа» позволила России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Накануне состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Уфа» на выезде сыграла вничью с «Домжале» – 1:1 (первый матч завершился со счетом 0:0). По сумме двух встреч российский клуб вышел в следующий раунд турнира.

Благодаря этому результату Россия в рейтинге УЕФА увеличила отрыв от Португалии в борьбе за 6-е место. У России теперь 44,466 очков, у Португалии – 38,232 очка.

Лидирует в рейтинге Испания (88,569), второй идет Англия (65,320), а замыкает тройку лучших Италия (64,583). Германия занимает четвертое место (59,213).