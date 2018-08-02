Нападающий Гонсало Игуаин и защитник Матти Кальдара перешли в «Милан» из «Ювентуса». Из «Милана» в «Ювентус» вернулся защитник Леонардо Бонуччи.

Сегодня игроки прошли медобследования в клубах и подписали контракты.

«Милан» арендовал Игуаина на сезон с правом выкупа. Сумма трансфера не разглашается, ранее сообщалось, что клуб заплатит 18 миллионов евро за аренду и сможет выкупить права за 36 миллионов.

Переход Кальдары в «Милан» – прямой обмен на Бонуччи без доплат.

Американцы спасают «Милан». Там уже Игуаин