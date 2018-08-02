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    Игуаин и Кальдара – игроки «Милана». Бонуччи вернулся в «Ювентус»

    Нападающий Гонсало Игуаин и защитник Матти Кальдара перешли в «Милан» из «Ювентуса». Из «Милана» в «Ювентус» вернулся защитник Леонардо Бонуччи.

    Сегодня игроки прошли медобследования в клубах и подписали контракты.

    «Милан» арендовал Игуаина на сезон с правом выкупа. Сумма трансфера не разглашается, ранее сообщалось, что клуб заплатит 18 миллионов евро за аренду и сможет выкупить права за 36 миллионов.

    Переход Кальдары в «Милан» – прямой обмен на Бонуччи без доплат.

    Американцы спасают «Милан». Там уже Игуаин

    Источник: ФК «Милан»

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    02.08.2018 22:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1364

      МВС 3 августа 2018, 09:46

      Время покажет кто больше выиграл от этой славной многоходовки.пока это выглядит довольно авантюрно.

      5
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 августа 2018, 07:03

      Не понимаю. Кальдара моложе Бонуччи на 7 лет! По уровню он может пока и уступает, но он очень сильный защитник. В Аталанте был абсолютным лидером обороны, а это всё таки команда из зоны ЛЕ, а не Спал какой-нибудь (при всём к нему уважении). Видимо, решили давать результат здесь и сейчас (пока Криро ещё может), не думая о последствиях. Интересно, посмотреть на каком месте Юве по возрасту игроков в топ-чемпионатах.
      Ну а Милан - молодцы. Взяли сильного забивалу, на котором можно строить игру в атаке и классного молодого защитника. Пара с Романьоли может принести много пользы Милану. Может и Ругани ещё выцепят, уже ничему не удивлюсь.

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 3 августа 2018, 00:41

      Ювентус в это ТО совершает две немыслимые сделки:покупка Роналду и возврат Бонуччи..пальму первенства трансферного рынка в это межсезонье будет очень нелегко отобрать у Турина..

      5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 августа 2018, 00:31

      Кальдара молод и очень хорошо , не понял этого обмена

      2
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 3 августа 2018, 00:07

      Мілан вернувся)

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 августа 2018, 23:14

      Что-то тут не так...

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