Время покажет кто больше выиграл от этой славной многоходовки.пока это выглядит довольно авантюрно.
Нападающий Гонсало Игуаин и защитник Матти Кальдара перешли в «Милан» из «Ювентуса». Из «Милана» в «Ювентус» вернулся защитник Леонардо Бонуччи.
Сегодня игроки прошли медобследования в клубах и подписали контракты.
«Милан» арендовал Игуаина на сезон с правом выкупа. Сумма трансфера не разглашается, ранее сообщалось, что клуб заплатит 18 миллионов евро за аренду и сможет выкупить права за 36 миллионов.
Переход Кальдары в «Милан» – прямой обмен на Бонуччи без доплат.
Американцы спасают «Милан». Там уже Игуаин
Bentornato, Leo!— JuventusFC (@juventusfc) 2 августа 2018 г.
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