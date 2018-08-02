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  • Игуаин и Кальдара – игроки «Милана». Бонуччи вернулся в «Ювентус»

Игуаин и Кальдара – игроки «Милана». Бонуччи вернулся в «Ювентус»

2 августа 2018, 22:26
6

Нападающий Гонсало Игуаин и защитник Матти Кальдара перешли в «Милан» из «Ювентуса». Из «Милана» в «Ювентус» вернулся защитник Леонардо Бонуччи.

Сегодня игроки прошли медобследования в клубах и подписали контракты.

«Милан» арендовал Игуаина на сезон с правом выкупа. Сумма трансфера не разглашается, ранее сообщалось, что клуб заплатит 18 миллионов евро за аренду и сможет выкупить права за 36 миллионов.

Переход Кальдары в «Милан» – прямой обмен на Бонуччи без доплат.

Американцы спасают «Милан». Там уже Игуаин

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Милан»
Италия. Серия А Милан Ювентус Игуаин Гонсало Бонуччи Леонардо Кальдара Маттиа
Комментарии (6)
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С-Пб on-line
1533240841
Что-то тут не так...
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isco2307
1533244059
Мілан вернувся)
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XaXatyn
1533245505
Кальдара молод и очень хорошо , не понял этого обмена
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Marley Bob
1533246093
Ювентус в это ТО совершает две немыслимые сделки:покупка Роналду и возврат Бонуччи..пальму первенства трансферного рынка в это межсезонье будет очень нелегко отобрать у Турина..
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Viper for CSKA
1533269035
Не понимаю. Кальдара моложе Бонуччи на 7 лет! По уровню он может пока и уступает, но он очень сильный защитник. В Аталанте был абсолютным лидером обороны, а это всё таки команда из зоны ЛЕ, а не Спал какой-нибудь (при всём к нему уважении). Видимо, решили давать результат здесь и сейчас (пока Криро ещё может), не думая о последствиях. Интересно, посмотреть на каком месте Юве по возрасту игроков в топ-чемпионатах. Ну а Милан - молодцы. Взяли сильного забивалу, на котором можно строить игру в атаке и классного молодого защитника. Пара с Романьоли может принести много пользы Милану. Может и Ругани ещё выцепят, уже ничему не удивлюсь.
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МВС
1533278809
Время покажет кто больше выиграл от этой славной многоходовки.пока это выглядит довольно авантюрно.
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