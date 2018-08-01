«Милан» хочет арендовать Игуаина за 18 миллионов. Игрок недоволен предложенным контрактом

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин недоволен условиями, которые предложил «Милан» по контракту. Миланский клуб хочет взять игрока в аренду на один сезон за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов.

Форвард опасается, что «Милан» не станет выкупать его контракт по окончании срока аренды. Также Игуаин хочет повышения зарплаты (сейчас он получает 7,5 миллионов евро в год), так как миланский клуб не выступает в Лиге чемпионов.

«Милан» пытается убедить игрока подписать соглашение на более длительный срок, чем в его текущий контракт с «Ювентусом», но с меньшей зарплатой.