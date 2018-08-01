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    «Милан» хочет арендовать Игуаина за 18 миллионов. Игрок недоволен предложенным контрактом

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин недоволен условиями, которые предложил «Милан» по контракту. Миланский клуб хочет взять игрока в аренду на один сезон за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов.

    Форвард опасается, что «Милан» не станет выкупать его контракт по окончании срока аренды. Также Игуаин хочет повышения зарплаты (сейчас он получает 7,5 миллионов евро в год), так как миланский клуб не выступает в Лиге чемпионов.

    «Милан» пытается убедить игрока подписать соглашение на более длительный срок, чем в его текущий контракт с «Ювентусом», но с меньшей зарплатой.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    01.08.2018 01:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 14:17

      Милан не настолько богат,что бы раскошеливаться по желанию игрока.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 06:18

      "Личку " больше чем Гонсало получал в "Юве" "Милан" предложить не может, безусловно. А обязательный выкуп его после годичной аренды можно прописать в договоре. Где в случае невыполнения данных условий предусмотреть значительную неустойку.

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 августа 2018, 05:55

      зажрался, хотя в последнее время играет не очень

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