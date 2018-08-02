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    Смолов сделал селфи с фанатом на месте ДТП

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, попавший в ДТП в ночь на 1 августа, сделал селфи на месте аварии с одним из своих фанатов, сообщает сайт телеканала «Рен ТВ».

    Автомобиль BMW M5 First Edition стоимостью от 9 миллионов рублей, которым управлял футболист, врезался в дорожное заграждение на одной из улиц Краснодара. Городские коммунальщики оценили ущерб в 58 тысяч рублей.

    Сегодня Смолов дал показания полиции, заявив, что не справился с управлением авто из-за плохого самочувствия. По этой же причине он покинул место ДТП, не дожидаясь приезда правоохранительных органов.

    У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2018 18:13
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 13:50

      Не по тому пути пошел футболист. Жаль Федора.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 августа 2018, 00:11

      импотентная полиция Краснодара - сос.те

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 2 августа 2018, 22:41

      Место аварии стало местом поклонения и целования. Промазал -герой, по пьяни влип - дважды герой. Чего творят эти отроки сами не ведают.

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 августа 2018, 21:53

      По моему, Федя ходил без шапки и мозг застудил. Если затянет с лечением, то будет во дворе пацанам байки расказывать как он поевропам поездил.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 августа 2018, 21:47

      Меньше пить нужно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 2 августа 2018, 21:45

      Что же он скорую помощь не вызвал. Поступок не самый хороший мягко говоря. Не серьёзный он. И на поле такой же.

      1
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      Рейтинг: +2251

      kvm 2 августа 2018, 21:39

      он просто кончита

      2
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      Рейтинг: +14

      mixan993 2 августа 2018, 21:36

      синий он был,вот и смылся

      2
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      Рейтинг: +210

      Кутах > mixan993 3 августа 2018, 00:15

      А может и не только... Но об этом история умалчивает

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 августа 2018, 21:08

      Фидор Чмолов..

      (прошу прощения,не специально)))

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 августа 2018, 20:08

      Фанат выглядит так, как будто Федя его фотошопом поставил )))

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