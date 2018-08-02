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Смолов сделал селфи с фанатом на месте ДТП

2 августа 2018, 18:13
37

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, попавший в ДТП в ночь на 1 августа, сделал селфи на месте аварии с одним из своих фанатов, сообщает сайт телеканала «Рен ТВ».

Автомобиль BMW M5 First Edition стоимостью от 9 миллионов рублей, которым управлял футболист, врезался в дорожное заграждение на одной из улиц Краснодара. Городские коммунальщики оценили ущерб в 58 тысяч рублей.

Сегодня Смолов дал показания полиции, заявив, что не справился с управлением авто из-за плохого самочувствия. По этой же причине он покинул место ДТП, не дожидаясь приезда правоохранительных органов.

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (37)
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KOLBIS
1533223014
Наш пострел везде поспел...
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ROSTOV SUPER
1533224198
Пьяная стыдоба и трус !
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DOCTOR PENALTY
1533224245
Автогонки...ремонт дорожных ограждений...фотосессии...Федя, у тебя на тренировки время-то хоть остаётся???...
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3a zenit
1533224394
бухой или под наркотой был 100%,а это прощай футбол и баблишко халявное.
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Chernyi Lis
1533225149
начинайте теперь других звездить и баблом кормить..((
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Mirak92
1533225432
Ладно,как футболист испортился!но ,как человек , в чан с дерьмом лезть ,раз за разом.это низко
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swot1205
1533225857
просто человеку деньги достаются просто так. живет в царских условиях
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polt
1533226858
Взгляд туманный, как у бухнувшего... А пиар уже в привычке.
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Юрий Крутько
1533227574
Любой из нас мог попасть в ДТП!Даже пребывая в стрессе(после аварии)-это обычное состояние,не отказал болельщику в совместном фото,а такой поступок вызывает уважение!Федя-отличный футболист и нормальный мужик!Не надо обливать его грязью!
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sochi-2013
1533228602
Федя прям праздник для чмо-неудачников устроил. Отписались, от своей праведности описались, и пошли бабушек через дорогу переводить. Творить великие дела! Штаны не забудьте сменить. Хотя вони это не убавит.
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