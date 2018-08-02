Смолов сделал селфи с фанатом на месте ДТП

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, попавший в ДТП в ночь на 1 августа, сделал селфи на месте аварии с одним из своих фанатов, сообщает сайт телеканала «Рен ТВ».

Автомобиль BMW M5 First Edition стоимостью от 9 миллионов рублей, которым управлял футболист, врезался в дорожное заграждение на одной из улиц Краснодара. Городские коммунальщики оценили ущерб в 58 тысяч рублей.

Сегодня Смолов дал показания полиции, заявив, что не справился с управлением авто из-за плохого самочувствия. По этой же причине он покинул место ДТП, не дожидаясь приезда правоохранительных органов.

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы