Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенитес – об отсутствии трансферов: «Болельщики «Ньюкасла» умные люди, они понимают, что происходит»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намекнул на нежелание руководства клуба тратиться на трансферы этим летом. Это случилось после поражения в товарищеском матче от «Браги» со счетом 0:4.

    «У нас и за пределами поля все не очень хорошо. Что именно? Да все.

    Да, я переживаю за команду. Переживают и наши болельщики. Как может быть иначе? Мы все волнуемся.

    Мы не выполняем свою работу хорошо, как на поле, так и за его пределами. На это стоит обратить внимание. Наши болельщики умные люди, они понимают, что происходит», – заявил Бенитес.

    Этим летом «Ньюкасл» подписал вратаря Мартина Дубравку и защитника Фабиана Шера, потратив на трансферы 6 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2018 11:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11