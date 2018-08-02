Бенитес – об отсутствии трансферов: «Болельщики «Ньюкасла» умные люди, они понимают, что происходит»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намекнул на нежелание руководства клуба тратиться на трансферы этим летом. Это случилось после поражения в товарищеском матче от «Браги» со счетом 0:4.

«У нас и за пределами поля все не очень хорошо. Что именно? Да все.

Да, я переживаю за команду. Переживают и наши болельщики. Как может быть иначе? Мы все волнуемся.

Мы не выполняем свою работу хорошо, как на поле, так и за его пределами. На это стоит обратить внимание. Наши болельщики умные люди, они понимают, что происходит», – заявил Бенитес.

Этим летом «Ньюкасл» подписал вратаря Мартина Дубравку и защитника Фабиана Шера, потратив на трансферы 6 миллионов фунтов стерлингов.