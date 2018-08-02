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    Жардим: «Этот сезон для «Монако» будет самым трудным, если мы не усилимся»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о задачах на сезон для своей команды.

    «Этот сезон имеет шанс стать для меня самым трудным в «Монако», если мы не усилимся. На этот счет я уже имел разговор с директором и вице-президентом. Только они решают, кто нам нужен, а я лишь повар, готовящий омлет из тех яиц, которые мне дают в клубе. И так всегда было.

    Цель? Мы будем стремиться попасть в призовую тройку. Чтобы говорить более конкретно, нужно дождаться закрытия трансферного окна», – приводит слова Жардима Nice-Matin.

    Ранее этим летом состав «Монако» пополнил полузащитник ЦСКА Александр Головин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2018 09:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 11:21

      Какое же вам еще усиление нужно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 2 августа 2018, 13:28

      у вас есть Головин,!! победы в кармане!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      dartstuke 2 августа 2018, 11:56

      санька почаще выпускай и чоко пай будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 августа 2018, 11:21

      вы и так усилились по полной,а мы наоборот..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 августа 2018, 10:28

      Да не будет сезон трудным. Головин всё сделает!

      7
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 2 августа 2018, 09:49

      неужели трудно закинуть в ворд......

      2
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Васьок86 2 августа 2018, 10:06

      да ладно это норм, ну подумаешь клавиша не на жалась, поржали и разошлись, больше беспокоят 5 ФУТБОЛЬНЫХ новостей за день про машину Смолова, которая даже не Смолова и его там не было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2018, 09:38

      «Этот сезон для «Монако» будет самым рудным, если мы не усилимся»

      Нужно больше руды, руды Карл!! )))

      8
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > FanatSerj 2 августа 2018, 09:41

      ага))) бомбардир, как обычно, жжёт напалмом.

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > FanatSerj 2 августа 2018, 09:43

      Раскрыта истинная причина, почему подписали именно Головина (тонкий намек на фотку в шахтерской робе)

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