Жардим: «Этот сезон для «Монако» будет самым трудным, если мы не усилимся»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о задачах на сезон для своей команды.

«Этот сезон имеет шанс стать для меня самым трудным в «Монако», если мы не усилимся. На этот счет я уже имел разговор с директором и вице-президентом. Только они решают, кто нам нужен, а я лишь повар, готовящий омлет из тех яиц, которые мне дают в клубе. И так всегда было.

Цель? Мы будем стремиться попасть в призовую тройку. Чтобы говорить более конкретно, нужно дождаться закрытия трансферного окна», – приводит слова Жардима Nice-Matin.

Ранее этим летом состав «Монако» пополнил полузащитник ЦСКА Александр Головин.