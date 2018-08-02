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  • Жардим: «Этот сезон для «Монако» будет самым трудным, если мы не усилимся»

Жардим: «Этот сезон для «Монако» будет самым трудным, если мы не усилимся»

2 августа 2018, 09:32
10

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о задачах на сезон для своей команды.

«Этот сезон имеет шанс стать для меня самым трудным в «Монако», если мы не усилимся. На этот счет я уже имел разговор с директором и вице-президентом. Только они решают, кто нам нужен, а я лишь повар, готовящий омлет из тех яиц, которые мне дают в клубе. И так всегда было.

Цель? Мы будем стремиться попасть в призовую тройку. Чтобы говорить более конкретно, нужно дождаться закрытия трансферного окна», – приводит слова Жардима Nice-Matin.

Ранее этим летом состав «Монако» пополнил полузащитник ЦСКА Александр Головин.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Трансферы Монако Жардим Леонарду
Комментарии (10)
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FanatSerj
1533191899
«Этот сезон для «Монако» будет самым рудным, если мы не усилимся» Нужно больше руды, руды Карл!! )))
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Васьок86
1533192592
неужели трудно закинуть в ворд......
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bzfar
1533194905
Да не будет сезон трудным. Головин всё сделает!
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1533198083
вы и так усилились по полной,а мы наоборот..
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dartstuke
1533200208
санька почаще выпускай и чоко пай будет
Ответить
вместе с ЦСКА
1533205724
у вас есть Головин,!! победы в кармане!
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zigbert
1533284494
Какое же вам еще усиление нужно?
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