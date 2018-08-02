Хохлов: «У «Рубина» поставлена игра в обороне. Поэтому они и кажутся закрытыми»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов остался доволен действиями своих игроков в первой игре чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Очень порадовало, что ребята не бросили играть, не поддались эмоциям. Проявили и характер, и стойкость. Добились более-менее положительного результата.

«Рубин»? Закрытой команду Бердыева я бы не назвал. Наверное, они очень слажено действуют. Поставлена игра в обороне. Тяжело ее взломать. Поэтому и кажутся закрытыми. А так они и атакуют, и контраатакуют хорошо», – считает Хохлов.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Рубин» состоится в пятницу, 3 августа, в 19:30 по московскому времени.