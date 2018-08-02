Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хохлов: «У «Рубина» поставлена игра в обороне. Поэтому они и кажутся закрытыми»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов остался доволен действиями своих игроков в первой игре чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0).

    «Очень порадовало, что ребята не бросили играть, не поддались эмоциям. Проявили и характер, и стойкость. Добились более-менее положительного результата.

    «Рубин»? Закрытой команду Бердыева я бы не назвал. Наверное, они очень слажено действуют. Поставлена игра в обороне. Тяжело ее взломать. Поэтому и кажутся закрытыми. А так они и атакуют, и контраатакуют хорошо», – считает Хохлов.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Рубин» состоится в пятницу, 3 августа, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2018 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11