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    Директор ПАОКа: «Уважаем «Спартак», но хотим пройти в следующий круг»

    Директор ПАОКа Любош Михел поделился ожиданиями от матчей со «Спартаком». Греческая и российская команды встретятся в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    «Мы понимаем, что в следующем раунде нас ждет сильный соперник, но ПАОК намерен оказать ему серьезное сопротивление. Думаю, со «Спартаком» будем бороться на равных. Сейчас нужно отдохнуть, отпраздновать победу над «Базелем», а с завтрашнего дня команда начнет подготовку к матчам против москвичей.

    Из их состава хорошо знаю Луиса Адриано по выступлениям за «Шахтер», ряд футболистов красно-белых играли на ЧМ-2018 в составе сборной России и показали высокий уровень. Мы уважаем «Спартак», но хотим не опозорить имя ПАОК и пройти в следующий круг», – сказал Михел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2018 01:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 10:36

      Будем надеяться на положительный для нас результат.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:47

      а мы со своей стороны так же надеемся пройти ПАОК и оказаться в следующем раунде, поэтому бой будет тяжелым и надеюсь с итоговой нашей победой!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2018, 09:52

      вы там главное нашего ростовского с чкаловского придержите, а то он горячий парень, как что сразу за ствол хватается ))
      Хоть бы раз так за "Ростов" по переживал, зауважал бы.
      А так Савиди - "лучший друг человеку" ))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 августа 2018, 07:16

      Если уважаете, то везите по больше Метаксы, "миллеровку" Денис уже заготовил. На "разминке" узнаем кто кого больше уважает...

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