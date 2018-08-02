Директор ПАОКа: «Уважаем «Спартак», но хотим пройти в следующий круг»

Директор ПАОКа Любош Михел поделился ожиданиями от матчей со «Спартаком». Греческая и российская команды встретятся в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Мы понимаем, что в следующем раунде нас ждет сильный соперник, но ПАОК намерен оказать ему серьезное сопротивление. Думаю, со «Спартаком» будем бороться на равных. Сейчас нужно отдохнуть, отпраздновать победу над «Базелем», а с завтрашнего дня команда начнет подготовку к матчам против москвичей.

Из их состава хорошо знаю Луиса Адриано по выступлениям за «Шахтер», ряд футболистов красно-белых играли на ЧМ-2018 в составе сборной России и показали высокий уровень. Мы уважаем «Спартак», но хотим не опозорить имя ПАОК и пройти в следующий круг», – сказал Михел.