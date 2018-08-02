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  • Директор ПАОКа: «Уважаем «Спартак», но хотим пройти в следующий круг»

Директор ПАОКа: «Уважаем «Спартак», но хотим пройти в следующий круг»

2 августа 2018, 01:26
4

Директор ПАОКа Любош Михел поделился ожиданиями от матчей со «Спартаком». Греческая и российская команды встретятся в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Мы понимаем, что в следующем раунде нас ждет сильный соперник, но ПАОК намерен оказать ему серьезное сопротивление. Думаю, со «Спартаком» будем бороться на равных. Сейчас нужно отдохнуть, отпраздновать победу над «Базелем», а с завтрашнего дня команда начнет подготовку к матчам против москвичей.

Из их состава хорошо знаю Луиса Адриано по выступлениям за «Шахтер», ряд футболистов красно-белых играли на ЧМ-2018 в составе сборной России и показали высокий уровень. Мы уважаем «Спартак», но хотим не опозорить имя ПАОК и пройти в следующий круг», – сказал Михел.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак ПАОК
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1533183369
Если уважаете, то везите по больше Метаксы, "миллеровку" Денис уже заготовил. На "разминке" узнаем кто кого больше уважает...
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FanatSerj
1533192773
вы там главное нашего ростовского с чкаловского придержите, а то он горячий парень, как что сразу за ствол хватается )) Хоть бы раз так за "Ростов" по переживал, зауважал бы. А так Савиди - "лучший друг человеку" ))
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OfaZavr
1533196068
а мы со своей стороны так же надеемся пройти ПАОК и оказаться в следующем раунде, поэтому бой будет тяжелым и надеюсь с итоговой нашей победой!
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zigbert
1533281780
Будем надеяться на положительный для нас результат.
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