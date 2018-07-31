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  • Президент «Наполи»: «25 миллионов за Марио Фернандеса – не проблема. Хороший защитник стоит от 8 до 30 миллионов»

Президент «Наполи»: «25 миллионов за Марио Фернандеса – не проблема. Хороший защитник стоит от 8 до 30 миллионов»

31 июля 2018, 18:39
12

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию СМИ об интересе неаполитанцев к правому защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

«Фернандес? Цена 25 миллионов не является большой проблемой, потому что хороший защитник может стоить от 8 до 30 миллионов.

Я не в курсе, ведет ли переговоры по этому игроку наш спортивный директор Кристиано Джунтоли. Следовательно, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию», – сказал Де Лаурентис.

В сезоне-2017/18 Фернандес провел за ЦСКА 37 матчей и сделал пять голевых передач. Ранее также сообщалось, что россиянином интересуется «Атлетико».

Источник: Corrieredellosport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Наполи Фернандес Марио Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (12)
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Project Бабангида
1533052654
ещё один засранец свои щупальцы тянет
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Сильвербой
1533052987
По моему Гинер этим сезоном решил пожертвовать!
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OfaZavr
1533055081
как сказал агент Марио он решил остаться в ЦСКА так что уже это тема не актуальна)
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111ax
1533056163
нравится парню в России, здесь он нашел свое место
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Юрий Б.
1533059128
Продадут
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SunRomeS
1533059971
Куда его продадут? 1. Он сам не уедет, на фиг.... шило на мыло - потеря места в сборной. 2. Гинер не враг своему здоровью - такой защитник самим позарез необходим. Если только лямов 40 предложат))) 3. ЦВБП! )))
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Mirak92
1533061066
Чего не понятного марио сказал!??не хочу уходить не за какие деньги.его воля.Наша семья!
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Yev
1533061099
А наш Марио не только хороший - он прекрасный атакующий защитник да и к тому же с хорошим ударом, хорваты не дадут соврать.
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zigbert
1533061788
Понятно что интерес к Фернандесу есть, но он сказал как отрезал.
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