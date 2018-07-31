Президент «Наполи»: «25 миллионов за Марио Фернандеса – не проблема. Хороший защитник стоит от 8 до 30 миллионов»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию СМИ об интересе неаполитанцев к правому защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

«Фернандес? Цена 25 миллионов не является большой проблемой, потому что хороший защитник может стоить от 8 до 30 миллионов.

Я не в курсе, ведет ли переговоры по этому игроку наш спортивный директор Кристиано Джунтоли. Следовательно, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию», – сказал Де Лаурентис.

В сезоне-2017/18 Фернандес провел за ЦСКА 37 матчей и сделал пять голевых передач. Ранее также сообщалось, что россиянином интересуется «Атлетико».