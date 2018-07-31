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  • Семак: «Зениту» нужно по новому игроку практически на каждую позицию»

Семак: «Зениту» нужно по новому игроку практически на каждую позицию»

31 июля 2018, 12:35
55

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что петербуржцы нуждаются в качественном усилении почти на каждую позицию. Кроме того, специалист отметил, что тяжело расставаться с футболистами, которые не подходят команде.

«Естественно, «Зениту» нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперeд, то мы должны это делать.

Естественно, тяжело избавляться от футболистов. Самая сложная часть работы тренера – это убирать тех людей, которые на данный момент не проходят по каким-то критериям: характеру, умению, контракту. Конечно, если человек пашет на сборах, а ты понимаешь, что на данный момент он не подходит, это сложно.

Тяжело объяснять, но я предпочитаю всем говорить открыто, в лицо. Если не получается лично побеседовать, то звоню и говорю – мол, так и так. Стараюсь не доверять такие вещи начальнику команды, помощнику или руководству, поскольку считаю, что это моя работа», – сказал Семак в эфире передачи «Футбольная столица» на телеканале «НТВ Петербург».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (55)
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insider_retro
1533030282
Хорошая привычка делать ответственные дела Лично и решать кадровые вопросы Индивидуально... Надеюсь, что очередной неизбежный набор игроков, придаст качественное улучшение команде и способность к конкуренции в Еуропе...
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Обер-КанцлерЪ
1533032266
Серьёзно чтоли? ТРИ СОСТАВА есть ведь! Но нужен четвёртый, так получается? Сергей Богданович, вас Манчини не кусал?
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Супервайзер
1533032823
Семак, конечно, прав, но четвертый состав Зенита наш народ не потянет.
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серега кашин
1533034438
за наши деньги они могут позволить себе все
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Garrincha58
1533035150
только ФНЛ поможет очистить весь приобретенный ранее Луческу и Манчини шлак(Смольников Набиуллин Оздоев Нету Мевля Заболотный Кержаков Ерохин Жирков Дриусси Краневиттер Ригони Эрнани) столько не квалифицированных игроков нет ни у кого в мире
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dyema
1533035624
В заявке на сезон у Зенита 20 человек, четверо за Зенит-2 и трое травмированных ( Кокорин, Маммана и Жирков ), которые будут дозаявленны позже. Где к черту 3-4 состава! Не надоело языками чесать, как помелом - обиженные?
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ArReal
1533036520
Так чего уж - берите ещё по 3 на каждую! У вас же их всего по 5!!!!Газпром народное достояние-ни в чём себе не отказывайте!
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zigbert
1533039945
Трудная все же работа предстоит Семаку.
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Федорыч-НН
1533045652
Начинается... Что ни год - то новый состав. По два игрока на позицию.
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OfaZavr
1533051362
куда еще-то? итак набрали за прошлые годы выше крыши, вон у ЦСКА спросите есть ли у них по новому игроку на каждую позицию и как они справляются со своим "изобилием". думал Семак не будет делать как предыдущие тренеры, но то что по человечески с каждым разговаривает и все объясняет это конечно правильно.
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