Семак: «Зениту» нужно по новому игроку практически на каждую позицию»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что петербуржцы нуждаются в качественном усилении почти на каждую позицию. Кроме того, специалист отметил, что тяжело расставаться с футболистами, которые не подходят команде.

«Естественно, «Зениту» нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперeд, то мы должны это делать.

Естественно, тяжело избавляться от футболистов. Самая сложная часть работы тренера – это убирать тех людей, которые на данный момент не проходят по каким-то критериям: характеру, умению, контракту. Конечно, если человек пашет на сборах, а ты понимаешь, что на данный момент он не подходит, это сложно.

Тяжело объяснять, но я предпочитаю всем говорить открыто, в лицо. Если не получается лично побеседовать, то звоню и говорю – мол, так и так. Стараюсь не доверять такие вещи начальнику команды, помощнику или руководству, поскольку считаю, что это моя работа», – сказал Семак в эфире передачи «Футбольная столица» на телеканале «НТВ Петербург».