Витиньо: «ЦСКА всегда будет первым! Я всегда буду болеть за эту команду»

Нападающий Витиньо попрощался с ЦСКА. Игрок продолжит карьеру во «Фламенго».

«Я очень благодарен ЦСКА за то, что мне дали возможность развиваться и прогрессировать. Я сейчас возвращаюсь домой с чувством выполненного долга, как-будто моя миссия уже подошла к концу.

Я прожил восхитительные периоды в жизни и действительно поучаствовал в завоевании большого количества трофеев, в крупных, выдающихся победах, которые навсегда останутся в моей памяти. У меня был опыт выступления в Лиге чемпионов, я забил победный гол и позволил команде выйти в групповой этап. Это тоже очень важно.

И я на самом деле очень рад и благодарен всем: руководству клуба, партнерам по команде, персоналу, всем, кто меня знает. И нашим уважаемым болельщикам за ту теплоту и любовь. Меня очень тепло приняли, и я действительно чувствовал такую теплую семейную атмосферу. Спасибо огромное за любовь!

Я всегда буду болеть за ЦСКА и поддерживать эту команду. Хочу, чтобы ЦСКА всегда был среди лидеров. Эта команда всегда будет со мной. Желаю всем победы и удачи! ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Витиньо в интервью ютуб-каналу армейцев.

Агент: «Ради перехода во «Фламенго» Витиньо отказался от варианта в Европе»