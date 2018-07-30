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  • Витиньо: «ЦСКА всегда будет первым! Я всегда буду болеть за эту команду»

Витиньо: «ЦСКА всегда будет первым! Я всегда буду болеть за эту команду»

30 июля 2018, 22:45
5

Нападающий Витиньо попрощался с ЦСКА. Игрок продолжит карьеру во «Фламенго».

«Я очень благодарен ЦСКА за то, что мне дали возможность развиваться и прогрессировать. Я сейчас возвращаюсь домой с чувством выполненного долга, как-будто моя миссия уже подошла к концу.

Я прожил восхитительные периоды в жизни и действительно поучаствовал в завоевании большого количества трофеев, в крупных, выдающихся победах, которые навсегда останутся в моей памяти. У меня был опыт выступления в Лиге чемпионов, я забил победный гол и позволил команде выйти в групповой этап. Это тоже очень важно.

И я на самом деле очень рад и благодарен всем: руководству клуба, партнерам по команде, персоналу, всем, кто меня знает. И нашим уважаемым болельщикам за ту теплоту и любовь. Меня очень тепло приняли, и я действительно чувствовал такую теплую семейную атмосферу. Спасибо огромное за любовь!

Я всегда буду болеть за ЦСКА и поддерживать эту команду. Хочу, чтобы ЦСКА всегда был среди лидеров. Эта команда всегда будет со мной. Желаю всем победы и удачи! ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Витиньо в интервью ютуб-каналу армейцев.

Агент: «Ради перехода во «Фламенго» Витиньо отказался от варианта в Европе»

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фламенго Витиньо
Комментарии (5)
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himik2-62
1532983295
витюню прорвало)))
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Mazai-NN
1532986710
Не в этот раз Витек
Ответить
directorpg
1532995839
Дальнейших успехов!
Ответить
prezent2017
1533005054
Бла-бла-бла...
Ответить
Супервайзер
1533032556
Им что, папа Гинер приплачивает за галиматью?
Ответить
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